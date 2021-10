Hrvatska javnost i političari nikako da s naslovnih strana skinu vijesti o predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Sada su upali i u vlastitu zamku, pa nikako da se dogovore sami sa sobom je li Vučić peder ili švaler. Opsjednutost je tolika da je istovremeno smiješna, tužna i zastrašujuća, poručila Ana Brnabić, predsjednica Vlade Srbije u emisiji Hit tvit, prenosi Kurir.

Brnabić je komentirala kako hrvatski mediji "razvlače Vučića".

- Nevjerojatno koliko se opsesivno bave Vučićem, zbog neke neuzvraćene ljubavi od prije 30 godina. To je smiješno i užasno tužno i zastrašujuće. Nije dovoljno što su mu ubili djeda, pradjeda, stričeve, to što su ustaše ubile veći dio njegove obitelji. To nije njima dovoljan razlog, nego su našli neku neuzvraćenu ljubav - rekla je premijerka.

Brnabić je ove izjave dala nakon što je novinar Darko Hudelist u Nedjeljom u dva rekao da je Vučić prije 30 godina "imao djevojku Hrvaticu", a da ta veza nije funkcionirala zato što je on Srbin, te da zbog toga "Vučić vuče frustracije".