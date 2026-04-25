Hrvati sudjelovali u vježbama kibernetičkih napada: U samo dva dana bilo ih je više od 500'

Zapovjedništvo za kibernetički prostor Oružanih snaga RH sudjelovalo je u najvećoj NATO-ovoj vježbi kibernetičke obrane koja je u Estoniji okupila gotovo 4000 stručnjaka iz 42 zemlje. Hrvatski tim, u kojem su bile i kolege iz Sjeverne Makedonije, vodio je bojnik Dubravko Jerković.

Bojnik Jerković, inače zapovjednik središta za kibernetičko djelovanje, na vježbi je predvodio "Plavi tim 15", koji je činilo 135 stručnjaka iz hrvatskog državnog i civilnog sektora te pet kolega iz Sjeverne Makedonije. Njihov zadatak bio je obraniti cjelokupnu infrastrukturu fiktivne države od masovnog i koordiniranog napada.

- U samo dva dana napada primili smo više od 500 različitih kibernetičkih napada na infrastrukturu - rekao je bojnik Jerković za RTL Danas.

Glavni cilj ovakvih vježbi nije natjecanje, nego učenje i jačanje otpornosti, a stečena znanja, iskustva i poznanstva ključna su za primjenu u stvarnim situacijama.

Kako je pojasnio bojnik Jerković, Hrvatska se najčešće suočava s različitim phishing napadima, ali i spear phishingom, usmjerenim na točno određenu osobu, poput, primjerice, čelnika neke institucije.

Također se bilježi porast DDoS napada koji za cilj imaju onesposobljavanje internetskih stranica i servisa, a posebno su opasni i učestali i ransomware napadi.

- Novac se traži kroz te ransomware napade. To je nešto kad vam kriptiraju sustav i traže novac za povratak podataka - rekao je Jerković.

Digitalna forenzika, kako je istaknuo Jerković, izuzetno je složena, što se očitovalo i u nedavnoj seriji lažnih dojava o bombama u hrvatskim školama i vrtićima, koje su stizale s inozemnih domena. Ipak, svaki počinitelj iza sebe ostavi nekakav digitalni trag te je upravo zato međunarodna suradnja presudna za jačanje nacionalne sigurnosti.