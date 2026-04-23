Nizozemski obavještajci: 'Imamo najveću sigurnosnu prijetnju od 2. svjetskog rata'

"U 80 godina našeg postojanja nismo vidjeli razinu prijetnje poput aktualne, gdje je nacionalna sigurnost pod pritiskom toliko dugo i s toliko strana odjednom", rekla je direktorica AIVD-a Simone Smit na predstavljanju godišnjeg izvješća agencije.

"Vidimo nestabilan i nepredvidljiv svjetski poredak, nakon desetljeća u kojima su stabilnost i predvidljivost bili temelj prosperiteta i mira", dodala je.

Kao i prošlih godina, AIVD je naglasio prijetnje Nizozemskoj, osnivačici NATO-a i Europske unije, koje dolaze iz Rusije i Kine.

Navodi se da je Rusija postala još agresivnija prema zapadnim zemljama, uključujući Nizozemsku, uglavnom kibernetičkim napadima.

„Rusija se priprema za dugotrajnu konfrontaciju sa Zapadom“, govore iz AIVD-a. „Kao posljedica toga, vojni sukob između Rusije i Zapada više nije nezamisliv.“

Rusija poriče bilo kakav plan napada na zemlje NATO-a, ali optužuje „kolektivni Zapad“, kako ga naziva, za prijetnju njezinoj nacionalnoj sigurnosti, posebno kroz financijsku i vojnu podršku Ukrajini, piše Reuters.

AIVD navodi da Kina nastavlja s „nezakonitim“ naporima za stjecanje napredne tehnološke ekspertize u svom nastojanju da „preoblikuje svjetski poredak... kako bi bolje služio njenim vlastitim interesima“.

AIVD već dugo Kinu naziva najvećom prijetnjom nizozemskoj ekonomskoj sigurnosti, iznoseći da se ta prijetnja i produbila 2025. godine.

Kina poriče da djeluje nezakonito u ostvarivanju svojih ekonomskih interesa ili da predstavlja bilo kakvu prijetnju zapadnim zemljama.

Na domaćem planu, džihadističke i krajnje desničarske skupine predstavljaju glavnu sigurnosnu prijetnju u Nizozemskoj, a obje skupine dobivaju zabrinjavajuću popularnost među nekim mladim ljudima, navodi agencija.