Hrvati u Južnu Afriku od sada mogu putovati i bez vize

Hrvati mogu putovati u Južnoafričku Republiku bez vize za boravke do 90 dana od 3. rujna 2025. godine. Ova odluka olakšava turistička i poslovna putovanja. Putnici i dalje trebaju imati putovnicu valjanu najmanje 30 dana. Odgovarajuća dozvola potrebna je za boravke dulje od 90 dana, studij ili zaposlenje.

- Republika Južna Afrika je država s jednom od najviših stopa kriminaliteta na svijetu - oružanih pljački, razbojstava i ubojstava. Savjetuje se visok oprez prilikom putovanja. Potrebno je izbjegavati putovanja noću, putovati u većoj grupi i ne odvajati se od drugih putnika; ne zalaziti u opskurnije dijelove gradova te ne koristiti javni prijevoz (već unajmljeno vozilo ili UBER). Oprez je potreban u velikim gradovima - Johannesburgu, Cape Townu, Pretoriji i Durbanu. Demonstracije i prosvjedi su česti, ponekad bez prethodne najave, često prekidajući promet. Česti su prekidi u opskrbi vodom i strujom - upozorava Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH.

Navode i da je u porastu broj slučajeva trgovine ljudima. U zemlji se prijavljuju slučajevi lažnih vozila Južnoafričke policije (SAPS) ili vozila „maskiranih“ u službena vozila koja su često uključena u otmice ili pljačke. Često se na cestama postavljaju metalni klinovi ili oštri predmeti koji režu auto gume, a što dovodi do zaustavljanja vozila i pljačke putnika. Česti su i oružani napadi, a preporuča se predati sav novac i vrijedne stvari kako bi se izbjegao smrtni ishod.

- Državljanima Republike Hrvatske, nositeljima običnih putovnica, nije potrebna viza za ulazak i boravak u Republici Južnoj Africi u trajanju do 90 dana. Državljani RH se mogu za sve informacije obratiti Veleposlanstvu Republike Južne Afrike u Budimpešti (tel.: +36 1 39 20 999, konzularni odjel: +36 1 20 07 834) - navode iz Ministarstva.

Sve dodatne informacije i upozorenja nalaze se na službenoj stranici Ministarstva vanjskih i europskih poslova.