Današnji raspadnuti svjetski poredak ne preza od selektivnih argumenata. Tako bi prema povjesnim zapisima možda mi mogli tražiti dio Arktika, jer su upravo Hrvati imali ključnu ulogu u otkriću Zemlje Franje Josipa
12 HEROJA S ARKTIKA PLUS+
Hrvati u ledenoj ekspediciji: ’Pusti ih da psuju, mole i pjevaju, ali će pokoriti Arktik’
Čitanje članka: 12 min
Trump je posegnuo za ledenim svijetom Grenlanda argumentirajući svoje pretenzije tvrdnjom da su Amerikanci štitili Grenland u Drugom svjetskom ratu, kad to Danska nije mogla. Milanović je u malo zagonetnijem tonu nedavno skrenuo pažnju i na drugi, mnogo manji komad ledene zemlje, Svalbardsko otočje, a Srbi su se potom dosjetili da je 1920. u Parizu potpisan Svalbardski ugovor, kojem je Kraljevina SHS pristupila 6. srpnja 1925. i koji jamči pravo na eksploataciju prirodnih resursa na tom norveškom arhipelagu.
