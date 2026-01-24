Obavijesti

News

Komentari 0
12 HEROJA S ARKTIKA PLUS+

Hrvati u ledenoj ekspediciji: ’Pusti ih da psuju, mole i pjevaju, ali će pokoriti Arktik’

Piše Alen Galović,
Čitanje članka: 12 min
Hrvati u ledenoj ekspediciji: ’Pusti ih da psuju, mole i pjevaju, ali će pokoriti Arktik’
Foto: Privatni album

Današnji raspadnuti svjetski poredak ne preza od selektivnih argumenata. Tako bi prema povjesnim zapisima možda mi mogli tražiti dio Arktika, jer su upravo Hrvati imali ključnu ulogu u otkriću Zemlje Franje Josipa

Admiral

Trump je posegnuo za ledenim svijetom Grenlanda argumentirajući svoje pretenzije tvrdnjom da su Amerikanci štitili Grenland u Drugom svjetskom ratu, kad to Danska nije mogla. Milanović je u malo zagonetnijem tonu nedavno skrenuo pažnju i na drugi, mnogo manji komad ledene zemlje, Svalbardsko otočje, a Srbi su se potom dosjetili da je 1920. u Parizu potpisan Svalbardski ugovor, kojem je Kraljevina SHS pristupila 6. srpnja 1925. i koji jamči pravo na eksploataciju prirodnih resursa na tom norveškom arhipelagu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Mostarski fotograf je tvrdio da mu je Kolinda platila put na Antarktiku. A sad otkriva istinu
IPAK JE AI

Mostarski fotograf je tvrdio da mu je Kolinda platila put na Antarktiku. A sad otkriva istinu

Svi su komentirali da je stvarni skok Kolinde Grabar Kitarović u ledeno more AI, pa mi je došla inspiracija za post i fotografije. AI multimedijom se bavim već više od dvije godine, kaže fotograf Rezo za 24sata
FOTO Keleminec i desničari pred stanom Mrak Taritaš. Puštali su Thompsona, susjedi ih polijevali
OPSADNO STANJE U ZAGREBU

FOTO Keleminec i desničari pred stanom Mrak Taritaš. Puštali su Thompsona, susjedi ih polijevali

Hrabrost je sve veća i na ulici, sve dok netko zaista i ne strada. Ali, niti onda neće biti kriv HDZ , napisala je zastupnica...
Pripremite se jer stiže obilna kiša, a sutra je moguć i snijeg. Najveća promjena na jugu
PROMJENA VREMENA

Pripremite se jer stiže obilna kiša, a sutra je moguć i snijeg. Najveća promjena na jugu

Dalmaciju i krajnji jug zemlje očekuje promjenjivo i kišovito vrijeme, mjestimice uz jače pljuskove i grmljavinu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026