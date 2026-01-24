Pripremite se jer stiže obilna kiša, a sutra je moguć i snijeg. Najveća promjena na jugu

Hrvatsku u subotu očekuje tipično zimsko vrijeme pod utjecajem vlažnog i nestabilnog zraka, uz puno oblaka i povremenu kišu. Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), oborine će biti češće na Jadranu i u područjima uz more, gdje su lokalno mogući i izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom, dok će u unutrašnjosti glavnu ulogu imati magla i niske temperature.

U jutarnjim satima na kopnu će mjestimice biti maglovito, a osobito u središnjim krajevima postoji opasnost od slabe kiše koja se može smrzavati u dodiru s hladnim tlom. Takvi uvjeti stvaraju povećan rizik od poledice na cestama i pločnicima, zbog čega se vozačima i pješacima savjetuje dodatni oprez.

Foto: DHMZ

Vjetar će u većem dijelu unutrašnjosti biti slab, dok će na istoku zemlje i u gorju puhati slab do umjeren južni i jugoistočni vjetar. Na Jadranu će prevladavati umjereno do jako jugo, a na sjevernom dijelu obale povremeno će zapuhati i jugozapadni te sjeverozapadni vjetar, što će dodatno naglasiti osjećaj nestabilnog vremena i uzburkati more.

Temperature će se znatno razlikovati između kopna i obale. U unutrašnjosti zemlje najviša dnevna temperatura kretat će se uglavnom između 2 i 7 stupnjeva, uz jutarnje vrijednosti koje će se ponegdje spuštati i ispod nule. Na Jadranu će biti osjetno toplije, s dnevnim maksimumima od 11 do 15 stupnjeva, osobito u Istri i Dalmaciji.

Prema riječima meteorologinje DHMZ-a Kristine Klemenčić Novinc, u Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavat će oblačno vrijeme uz mogućnost magle ujutro, dok se u drugom dijelu dana povećava vjerojatnost za slabe oborine. Središnja Hrvatska bit će još svježija, uz čestu kišu i povećan rizik od zaleđene oborine u noćnim i jutarnjim satima. U zapadnim krajevima zemlje povremeno će padati kiša, a u najvišem gorju i snijeg.

Foto: DHMZ

Dalmaciju i krajnji jug zemlje očekuje promjenjivo i kišovito vrijeme, mjestimice uz jače pljuskove i grmljavinu. Uz umjereno do jako jugo more će biti umjereno valovito do valovito, a temperature će se većinom kretati između 8 i 14 stupnjeva.

Nestabilno vrijeme zadržat će se i u nedjelju, kada se u Dalmaciji očekuju i obilnije oborine, dok bi u gorju kiša mogla prelaziti u snijeg. Početkom novog tjedna slijedi postupno smirivanje vremena i više sunčanih razdoblja, no jutra će ostati hladna, uz mogućnost magle, osobito u utorak.

Meteorolozi upozoravaju da će upravo kombinacija magle, niskih temperatura i zaleđene kiše biti najveći izazov za građane u unutrašnjosti, dok će na obali glavni problem predstavljati jako jugo i obilne oborine.