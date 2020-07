Hrvati u Španjolskoj nakon 100 dana karantene: Život nije isti!

'Mojih 35 godina na Gran Canariji bi se slobodno mogle opisati kao 'easy living'. I odjednom se svakodnevnica sasvim mijenja, i to doslovno 'od danas do sutra'. Kao u SF filmovima', kazala je Hrvatica u Španjolskoj

<p>Oko 2.600 hrvatskih državljana proživljelo je u Španjolskog gotovo 100 dana izvranrednog stanja zbog koronavirusa tijekom kojih su bili zatvoreni u stanovima s ograničenim izlaskom na ulicu.</p><p>Ovaj mjesec su ušli u „novu normalu“ jer je vlada u Madridu ukinula izvanredno stanje, no način njihovog života se promijenio.</p><p>"Tko je ovako nešto mogao predvidjeti? Jedan sasvim normalan, ležeran život kakav smo imali na ovim otocima - po suncu na posao, po suncu s posla, vikendi na plaži - odjednom je stao“, kaže Diana Erhardt koja živi na Kanarskim otocima.</p><p>„Mojih 35 godina na Gran Canariji bi se slobodno mogle opisati kao 'easy living'. I odjednom se svakodnevnica sasvim mijenja, i to doslovno 'od danas do sutra'. Kao u filmovima znanstvene fantastike“, dodaje.</p><p>Prvi slučaj koronavirusa u Španjolskoj dijagnosticiran je 31. siječnja upravo na kanarskom otoku Gomeri i to jednom njemačkom turistu. Od tada se ondje inficiralo 2.424 stanovnika od čega je ozdravilo njih 2.179.</p><p>Španjolska je proglasila izvanredno stanje 14. ožujka.</p><p>Tisuće ugostiteljskih objekata, trgovina, malih, srednjih i velikih poduzeća saznali su tek dan-dva ranije da dalje ne mogu nastavit s normalnim radom, a mnogi od njih morali su staviti "ključ u bravu".</p><p>„Tako i ured u kojem sam bila zaposlena. Mnoge male firme neće više biti u mogućnosti ni nastaviti s radom. Državne subvencije i najavljena novčana pomoć cijeloj 'vojsci' nezaposlenih teško može osigurati kvalitetu života na koju smo navikli. Španjolski standard i primanja još uvijek su prilično viša od onih u Hrvatskoj“, kaže Diana, dosad zaposlena u uredu za rješavanje dokumenata za strance.</p><p>„A posebno je 'veselo' nama koji smo nekoliko godina do mirovine. U cijelom svom životu nisam se srela sa zavodom za zapošljavanje, osim ako nisam pomagala svojim klijentima, koji ne znaju jezik i ne razumiju te procedure. Još sam bila ponosna da cijeli svoj radni staž nisam nikada trebala ni centa državne pomoći“, dodaje.</p><p>„Sad je došao i taj trenutak“, ističe.</p><p>Nogometaš Toni Datković je prije godinu dana počeo raditi u Španjolskoj, u nogometnom klubu Huesca, iz istoimenog grada na istoku zemlje. Dva mjeseca je morao individualno vježbati u svom stanu gdje živi sa suprugom i malom kćerkom, no prošli mjesec je počeo igrati utakmice.</p><p>„Na početku smo osjetili da nam fali nogometnih treninga...Naravno da je drugačije kada treniraš u stanu pa izađeš na teren, ali s vremenom smo opet došli na željenu razinu“, objašnjava Datković. Sada se sa svojim klubom nada ulasku u prvu ligu i produženju ugovora.</p><p>Publici, međutim, nije dopušten ulazak na stadione kao niti na druga mjesta masovnog okupljanja. To teško pogađa sjeverni grad Pamplonu, poznatu u svijetu po trčanju s bikovima tijekom proslave duge tjedan dana. </p><p>„Mi ovdje slavimo tu poznatu feštu San Fermin. Obično primimo više od 1,5 milijuna turista no ove godine je fešta otkazana zbog koronavirusa. Neće doći nitko. To je težak udarac gradu“, kaže <strong>Olga Brajnović</strong>, hrvatska spisateljica i novinarka koja živi u starom dijelu grada.</p><p>„Ovdje svi nestrpljivo čekamo da otvore barove. Mnogo je uskih ulica punih kafića koji prodaju fantastične 'tapas' ili kako se kaže ovdje 'pintxos'. Nisu mogli otvoriti dosad zbog te nesretne socijalne udaljenosti. Oni su na rubu bankrota“, napominje.</p><p>U Madridu je prošli mjesec ponovo otvorila vrata pizzeria „Dos Amigos“ hrvatskih vlasnika, mjesto gdje se prate sportske utakmice hrvatske reprezentacije i gde su proteklih godina rado zalazili veleposlanici. Gosti se polako vraćaju. Na stolovima su postavljene bočice s dezinfekcijskim sredstvom ali više nema novina. Zabranjeno ih je nuditi gostima kako se preko njih ne bi inficirali.</p><p>Mnogi stanovnici su, međutim, još uvijek u svojim kućama i nerado izlaze bez stvarne potrebe. Tijekom tromjesečne karantene policija je poticala stanovnike da izdrže u takvim uvjetima, a sada im preporučuje oprez.</p><p>„U pojedinim četvrtima su puštali glazbu iz svojih vozila i plesali po ulicama da bi zabavili ljude zatočene su svojim domovima“, prisjeća se Diana u Gran Canariji. „Nije li nas upravo taj latino duh, to njihovo umijeće uživanja u pjesmi, plesu, zabavi, odličnoj hrani i vinu, vezalo za ove krajeve?“, dodaje.</p><p>Ispred nje se sada prostiru puste kilometarske plaže uz beskrajni ocean.</p><p>Pustoš je posljedica virusa koji je usmrtio 28.385 osoba u zemlji s 47 milijuna stanovnika. Bilo se zarazilo 250.545 ljudi od čega se oporavilo njih 150.400. Zbog opreza i straha mijenjaju se običaji u gradovima.</p><p>„Trgovine su prodale tri puta više bicikala nego je to uobičajeno. Mnogi se boje da će uhvatiti virus u autobusu ili tramvaju“, kaže Olga dodajući kako je Pamplona proširila pješačke zone.</p><p>„Iz karantene smo se probudili kao ekolozi“, ističe.</p><p>Datković odlazi na utakmice lica prekrivenog crveno-bijelom maskom Huesce s obzirom da je nošenje maski obavezno u čitavoj zemlji. Svaki put kada uđe na neki stadion dočekaju ga prazne tribine i tišina.</p><p>„Nogomet bez publike po meni nema smisla. Sve je to jako tužno. Ali eto, dogodilo se to što se dogodilo i moramo se prilagoditi“, kaže.</p><p>Pa ipak osjeća se ugodno jer ga tijekom šetnje u Huesci, gradu s 53.000 stanovnika, lokalni stanovnici podržavaju. „Ne može se proći pored kafića da te netko ne zaustavi i zaželi sreću. Čuju se povici „Idemo!“ i „Ajmo po prvu ligu!“. Stvarno je lijep osjećaj biti u takvom okruženju“, kaže.</p><p>Od kada je ukinuto izvanredno stanje, a stanovnicima dopušteno kretanje bez ograničenja, u raznim dijelovima Španjolske došlo je do ponovnog izbijanja virusa. Manjinska vlada sastavljena od Španjolske socijalističke radničke stranke (PSOE) premijera Pedra Sáncheza i koalicijskog partnera Podemosa tvrdi da je situacija pod kontrolom te da nema potrebe za ponovnim pooštravanjem mjera.</p><p>„Oni imaju nestabilnu koaliciju, ne znam što će se dogoditi kada nestane sigurnost koja je bila na snazi tijekom izvanrednog stanja“, upozorava Olga.</p><p>U srijedu, prvog dana nakon što su aviokompanije podigle svoje zrakoplove u nebo na putu prema međunarodnim destinacijama, na španjolskim aerodromima je promet iznosio svega 20 posto u odnosu na isti dan prošle godine.</p><p>Diana na Kanarskim otocima, gdje su godinama dolazili turisti iz raznih dijelova Europe, kaže: „Bit će bolje. Vratit će se bolja vremena“.</p>