Na prvoj crti borbe s koronom: Španjolci i dalje teško do maski

Električar Rubén svaki dan obiđe desetak stanova u Madridu, u kojem je više od 3 milijuna stanovnika već pet tjedana zatvoreno u svojim domovima zbog pandemije koronavirusa pa svako malo prijavljuju kvarove, a on, oboružan maskom i rukavicama, juri ih otkloniti.

„Ovih dana ne stajem“, govori 25-godišnji Rubén za Hinu dok ulazi u stan provjeriti osigurače. Pušta da mu domaćin otvori vrata te izbjegava dodirivati bilo što osim kutije na zidu, zbog koje je i došao.

„Nije me strah, no oprezan sam jer me ljudi zovu i onda mi kažu da u stanu imaju oboljele od koronavirusa. Neki dan su me nazvali iz jednog stana i rekli da im je nestala struja, pa da to popravim, no da je ondje još uvijek tijelo preminulog ukućana koje čeka na odvoz. Odbio sam doći“, dodaje.

Pokrajina Madrida je, sa 7.460 preminulih od koronavirusa, najpogođeniji dio Španjolske, u kojoj je umrlo ukupno 21.280 osoba.

Rubénovo lice prekriveno je zaštitnom maskom, a na rukama ima plave gumene rukavice. Kaže da je sretan što ih je uspio nabaviti jer su brojne ljekarne prazne, no da je za njih „previše platio“.

„Za pet maski dao sam 15 eura, a za kutiju sa sto rukavica 22 eura“, žali se. Higijenska maska za jednokratnu upotrebu, koju je platio 3 eura, inače košta 0,60 centi. Cijena je rasla iz tjedna u tjedan kako se širio kornavirus Španjolskom. Ista je situacija s rukavicama i ostalim sanitarnim materijalom.

Vlada određuje maksimalnu cijenu maske

Vlada, zabrinuta takvom situacijom, odredila je u srijedu maksimalnu cijenu od 0,96 centi za kirušku masku, a uskoro bi trebala i za rukavice. „Cilj je da građani budu informirani prilikom kupnje te da ne budu financijski iskorišteni“, priopćila je vlada određujući cijenu po kojoj se takva maska u svim ljekarnama ili trgovinama u Španjolskoj sada smije prodavati. Za druge vrste maski, higijenske (slične kiruškima) te one s visokom učinkovitošću zaštite, maksimalna cijena biti će objavljena naknadno, a ministar zdravstva Salvador Illa je rekao kako prije toga treba provjeriti troškove proizvodnje.

Posljednjih tjedana razne organizacije, među kojima i udruženje španjolskih ljekarni, pozivale su na donošenje takve zakonske mjere kako bi se zaštitili potrošači.

Teresa, 58-godišnja učiteljica u gradu Zaragozi, platila je 6 eura za masku u lokalnoj ljekarni. „Jedna osoba mogla je kupiti najviše dvije“, kaže u telefonskom razgovoru.

Neke ljekarne nezadovoljne su, međutim, vladinom cijenom te ističu kako su ih one nabavile po nabavnoj cijeni od 1,2 eura.

Spas u domaćoj proizvodnji

Korištenje maski nije obavezno no vlada ih preporuča na mjestima okupljanja većeg broja ljudi, poput podzemne željeznice, gdje nije uvijek lako držati udaljenost od jednog metra od druge osobe. Prošli tjedan je policija podijelila 10 milijuna maski na autobusnim i željezničkim stanicama kako bi se zaštitili radnici koji moraju na posao. Od početka ožujka ministarstvo zdravstva je poslalo još 63 milijuna maski u 17 autonomnih pokrajina.

U optjecaju su tri vrste maski – higijenske, kiruške i one visoke efikasnosti. Prve dvije uglavnom služe za jednokratnu upotrebu i kako osoba ne bi nesvjesno prenijela virus drugoj osobi. One stoga više štite druge ljude od onoga tko ju nosi. Maske visoke efikasnosti (kategorije FFP1, FFP2 i FFP3), koje dostižu cijenu i do 20 eura, uglavnom štite osobu koja ih nosi od vanjskog utjecaja.

Farmaceutkinja Gemma del Caño objavila je na Twitteru video u kojem pokazuje kako pravilno koristiti higijensku masku. Video u kojem objašnjava kako prethodno treba oprati ruke, primiti masku za gumu koja se zatakne iza ušiju, dodirivati samo rubne dijelove i ne dirati prednji i unutarnji dio rukama, otvoren je dosad 201.000 puta.

Vlada bi trebala odrediti da maske imaju obveznu etiketu na kojoj bi se kupci mogli informirati o proizvodu. Dosad su stanovnici nabavljali maske na svakojake načine, a neki on njih bili prevareni u pokušaju kupnji preko interneta. Zaposlenici jedne prehrambene kompanije poskrivečki su ih pak dobivali u kutijama na poklon od svog partnera iz jedne azijske zemlje.

Na vratima ljekarni u Madridu, ali i drugim gradovima, na ulazu bi obično pisalo „Nemamo maski“. Vlada je stoga potaknula domaće tvrtke na proizvodnju kako bi se sustigla potražnja i spustile cijene na tržištu.

„Već imamo domaću proizvodnju maski...Četiri stroja stigla su u tvrtku Mondragón kako bi mogla proizvesti 10 milijuna maski“, rekao je ovih dana ministar zdravstva Salvador Illa.

Električar Rubén nada se kako će domaće maske što prije doći u optjecaj jer su mu preostale još dvije neupotrebljene, a još brojne stanove mora obići. „Moram dobro iskoristiti ove koje imam i biti spreman platiti za nove koliko košta da košta“, kaže.