Hrvati zapeli na Mallorci zbog drame u Zagrebu: Potrošili smo više od 1000 era da bi došli kući

Ukupno 59 letova otkazano je zbog proklizavanja i nesreće Cessne koja je zatvorila zagrebačku zračnu luku. Među njima je i naš čitatelj koji se nije mogao vratiti kući iz Palma de Mallorce. A sve to mu je, priča nam donijelo i dodatne troškove. Kako nam je ispirčao, djevojka i on, zbog cijele situacije potrošili su dodatno više od 1000 eura, kako bi se vratili kući.

- Vidjeli smo vijesti oko 15 sati, odnosno znali smo da je avion proklizao na pisti, no očekivali smo da će sve riješiti do tad, mi smo tek u 21.50 sati imali let. Kad je došlo vrijeme boardinga, ukrcali smo se na avion, a vrlo brzo nakon ukrcavanja rekli su nam da ćemo polijetanje pričekati 20 min, no prvo smo čekali sat vremena. Sjedili smo na mjestu i čekali. Neslužbeno su nam rekli da će se aerodrom otvoriti u ponoć, ali ne znamo gdje ćemo sletjeti, možda i u Maribor. U jednom momentu su nam rekli da možemo izaći odmah iz aviona ako netko želi, a u pola 1 su rekli da je otkazan let. Još su nam i rekli da se ne brinemo jer će aviokompanija, Ryanair sve pokriti i zbrinuti nas. Na aerodromu je vrlo brzo s našim putnicima nastao kaos, svi su se derali na sve, putnici na žene na šalteru, ali i one na njih. Rekli su nam da si kroz aplikaciju prebacimo let, no pogodite, aplikacija nije radila - ispričao nam je jedan od putnika kojeg je zahvatilo zatvaranje zagrebačkog aerodroma. Osim što nije radila ni aplikacija, kaže da nije ni bilo letova za Zagreb narednih dva do tri dana, što im nije odgovaralo.

- Oko tri, ili pola 4 ujutro mirno sam pokušao komunicirati sa ženama na šalteru i objasniti da nama ne odgovara čekati par dana da kako bi letjeli nazad za Zagreb i da ćemo sami organizirati let za München, pa onda od tamo za Zagreb i pitao da nam riješe smještaj za ostatak noći, što je već ostalo od nje. E, ali onda su rekli da nam ne mogu pomoći sa smještajem ako si sami rezerviramo let - prepričava nam agoniju putnik sa zagrebačkom adresom.

- Samo za letove smo potrošili više od 800 eura, a gdje je hotel, prijevoz, taksi, hrana... Svjestan sam da Ryanair nije kriv, već naš aerodrom, ali isto tako Ryanair je dužan osigurati smještaj jedan dan, vaučer, novi let. Nadam se da ćemo uspjeti dobiti bar dio nazad. Sad smo u Münchenu, a navečer putujemo nazad u Zagreb. Ali bar idemo doma, neki naši ljudi ostali na Mallorci, spavali na aerodromu. Neki nemaju za financirati si put nazad u ovakvoj situaciji - zaključuje.

Proklizivanje aviona

Točno deset sati trajao je kolaps prometa na najvećoj i najprometnijoj zračnoj luci u Hrvatskoj. Međunarodna zračna luka Zagreb (MZLZ) tek kasno sinoć, tek oko jedan ujutro otvoren je ponovno za promet, nakon što je uklonjen zrakoplov Cessna 525 koji je iskliznuo s uzletno-sletne staze prilikom slijetanja. Zatvaranjem zagrebačkog aerodroma najviše je pogođena Croatia Airlines i Ryanair koji ovdje imaju svoje baze i ostvaraju najviše polazaka. Prouzročeni troškovi i šteta zbog zastoja mjeri se u desecima tisuća eura.

- Tijekom zatvorenosti zračne luke ukupno je otkazano 59 letova: 28 odlaznih i 31 dolaznih letova. Od jutra je promet normaliziran i odvija se prema redu letenja. Međunarodna zračna luka Zagreb izražava žaljenje putnicima zbog neugodnosti koje su pretrpjeli uslijed ovog događaja. Sigurnost putnika, djelatnika i svih korisnika zračne luke naš je apsolutni prioritet i upravo zato poduzimamo sve potrebne mjere kako bismo je održali na najvišoj razini - poručuju iz zagrebačke zračne luke.