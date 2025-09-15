Obavijesti

News

Komentari 1
OBEĆAO JOJ 102.000 EURA

Hrvatica (27) mislila da ulaže u zlato: 'Uložila' je gotovo 16.000 eura pa ostala bez svega...

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatica (27) mislila da ulaže u zlato: 'Uložila' je gotovo 16.000 eura pa ostala bez svega...
Foto: ilustracija/Canva

Policija provodi kriminalističko istraživanje zbog ove kaznene prijevare

Hrvatica (27) ostala je bez gotovo 16.000 eura kada se registrirala se na internetsku platformu za financijsko ulaganje u zlato. Mjesec dana je komunicirala s nepoznatom osobom iz inozemstva putem poruka, a prevarant ju je uvjerio da će joj se ulaganje isplatiti, piše primorsko-goranska policija.

MUŠKARAC ZAVRŠIO U BOLNICI Brzom akcijom riječki policajci spasili stranca iz mora. Izlazio s jedrilice i udario glavom u stup
Brzom akcijom riječki policajci spasili stranca iz mora. Izlazio s jedrilice i udario glavom u stup

Prijavila je slučaj policiji, a shvatila je da je prevarena kada nije dobila obećanih 102.000 eura. Počinitelj joj je prikazivao činjenice o ostvarenoj zaradi ulaganjem u zlato. Naveo ju je da u više navrata i na različite račune uplati 15.700 eura.

IMAO PLANTAŽU VIDEO 'Pao' diler u Zaostrogu: Policija ga uhitila u šumi dok je rezao vrhove marihuane...
VIDEO 'Pao' diler u Zaostrogu: Policija ga uhitila u šumi dok je rezao vrhove marihuane...

Policija provodi kriminalističko istraživanje zbog ove kaznene prijevare.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu
NA ŠTO PRIPAZITI

FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu

Internet može biti vrlo opasan za našu djecu, poručuje Amit Kalley, osnivač organizacije "For working parents", koji je izdao upozorenje roditeljima o tajnim značenjima emotikona koje djeca, pogotovo ona iz generacije Z, koriste za prenošenje poruka. Napravio je periodni sustav emotikona kod kojih postoje dvostruka značenja, tablica je postala viralna, koriste je i škole u Ujedinjenom Kraljevstvu, pohvalila ju je i policija. Sve je krenulo zbog serije "Adolescence".... "Većina roditelja misli da su emotikoni nešto bezazleno", kaže Kelley , koji je više od desetljeća radio u školskom sustavu....
Pijani mladić (21) zabio se u autom u stup na Selskoj: Samo je ponavljao "Dobro sam..."
KRŠ I LOM U ZAGREBU

Pijani mladić (21) zabio se u autom u stup na Selskoj: Samo je ponavljao "Dobro sam..."

Grupica prijatelja koja se vraćala iz noćnog izlaska vidjela je nesreću u zagrebačkoj Selskoj ulici te su ponudili pomoć mladiću koji se autom zabio u stup. Došli su policija i Hitna pomoć, on se samo lakše ozlijedio
Užasni detalji ubojstva na Kupi u Karlovcu: 'On ga je namamio i ubio, a ona si je prepisala BMW'
PODIGNUTA OPTUŽNICA

Užasni detalji ubojstva na Kupi u Karlovcu: 'On ga je namamio i ubio, a ona si je prepisala BMW'

Amar je prijavljen nestalim 11. studenoga 2024., a njegovo tijelo pronađeno je tri dana kasnije na ušću Korane u Kupu. Ubojica je već tada bio uhićen zbog sitnih krađa...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025