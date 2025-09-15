Hrvatica (27) mislila da ulaže u zlato: 'Uložila' je gotovo 16.000 eura pa ostala bez svega...

Hrvatica (27) ostala je bez gotovo 16.000 eura kada se registrirala se na internetsku platformu za financijsko ulaganje u zlato. Mjesec dana je komunicirala s nepoznatom osobom iz inozemstva putem poruka, a prevarant ju je uvjerio da će joj se ulaganje isplatiti, piše primorsko-goranska policija.

Prijavila je slučaj policiji, a shvatila je da je prevarena kada nije dobila obećanih 102.000 eura. Počinitelj joj je prikazivao činjenice o ostvarenoj zaradi ulaganjem u zlato. Naveo ju je da u više navrata i na različite račune uplati 15.700 eura.

Policija provodi kriminalističko istraživanje zbog ove kaznene prijevare.