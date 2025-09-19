Nakon prvog ispitivanja okrivljenice, Općinsko državno odvjetništvo u Gospiću podnijelo je prijedlog za određivanje istražnog zatvora Županijskom sudu u Karlovcu
UHIĆENA JE
Hrvatica (57) fizički zlostavljala dvije starije osobe: Prijetila im je, jednu od njih je i ozlijedila...
Čitanje članka: < 1 min
Zbog sumnje da je fizički zlostavljala starije osobe (80 i 91 godina), Općinsko državno odvjetništvo u Gospiću, nakon što je policija zaprimila prijavu, provelo je istraživanje nad 57-godišnjakinjom, priopćio je DORH.
Nasilje je trajalo od ožujka 2023. do rujna 2025. godine na području Ličko-senjske županije. Fizički je napadala žrtve i prijetila im, a 10. rujna 2025. nanijela je tjelesnu ozljedu žrtvi (80).
Nakon prvog ispitivanja okrivljenice, Općinsko državno odvjetništvo u Gospiću podnijelo je prijedlog za određivanje istražnog zatvora Županijskom sudu u Karlovcu. Predložili su istražni zatvor jer smatraju da postoji opasnost da okrivljenica može utjecati na svjedoke i ponoviti kazneno djelo.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku