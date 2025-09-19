Riječ je požaru koji je planuo sredinom dana, u srijedu 17. rujna, u mjestu Jarebinjak, na području Rogoznice. Na intervenciju su upućena 44 vatrogasca...
Policija uhitila piromana (43) zbog izazivanja požara kod Rogoznice! 'Prijava podnesena'
Dva dana nakon požara na području Rogoznice, šibenska policija privela je 43-godišnjeg muškarca kojeg sumnjiči za namjerno izazivanje požara u kojem je izgorjela površina od 12 hektara.
Iz Policijske uprave šibensko-kninske potvrdili su da je protiv 43-godišnjaka podnijeli kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. Istragom je utvrđeno da je požar namjerno izazvan otvorenim plamenom ili žarom.
"Brzom reakcijom policijskih službenika osumnjičeni muškarac je pronađen, uhićen i doveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje. Muškarca se sumnjiči za dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom“, potvrdili su iz policije.
Navode da u požaru nije bilo ozlijeđenih osoba te da se tek treba utvrditi nastala šteta.
Riječ je požaru koji je planuo sredinom dana, u srijedu 17. rujna, u mjestu Jarebinjak, na području Rogoznice. Na intervenciju su upućena 44 vatrogasca iz Šibenika, Primoštena, Rogoznice, Grebaštice te Brodarice, Bilica i Zablaća sa 17 vozila.
Požar je ugašen tijekom jutra idućeg dana, a gorjela je suha trava, nisko raslinje, borova šuma i nekoliko stabala masline.