POLICIJA GA BRZO PRONAŠLA

Policija uhitila piromana (43) zbog izazivanja požara kod Rogoznice! 'Prijava podnesena'

Piše HINA,
Foto: Istarska policija

Riječ je požaru koji je planuo sredinom dana, u srijedu 17. rujna, u mjestu Jarebinjak, na području Rogoznice. Na intervenciju su upućena 44 vatrogasca...

Dva dana nakon požara na području Rogoznice, šibenska policija privela je 43-godišnjeg muškarca kojeg sumnjiči za namjerno izazivanje požara u kojem je izgorjela površina od 12 hektara.

Iz Policijske uprave šibensko-kninske potvrdili su da je protiv 43-godišnjaka podnijeli kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. Istragom je utvrđeno da je požar namjerno izazvan otvorenim plamenom ili žarom.

"Brzom reakcijom policijskih službenika osumnjičeni muškarac je pronađen, uhićen i doveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje. Muškarca se sumnjiči za dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom“, potvrdili su iz policije.

Navode da u požaru nije bilo ozlijeđenih osoba te da se tek treba utvrditi nastala šteta.

Riječ je požaru koji je planuo sredinom dana, u srijedu 17. rujna, u mjestu Jarebinjak, na području Rogoznice. Na intervenciju su upućena 44 vatrogasca iz Šibenika, Primoštena, Rogoznice, Grebaštice te Brodarice, Bilica i Zablaća sa 17 vozila.

Požar je ugašen tijekom jutra idućeg dana, a gorjela je suha trava, nisko raslinje, borova šuma i nekoliko stabala masline.

