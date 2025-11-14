Hrvatica je glasnogovornica Zohrana Mamdanija. Skupljala je milijune za Demokrate

Grad svijetla je u svojoj 401 godini dugoj povijesti po prvi put dobio muslimana gradonačelnika. Zohran Mamdani se tijekom predizborne kampanje suočavao s konstantnim napadima i aksiomatskim optužbama da će grad propasti ako on postane gradonačelnik. Pojedinci su išli toliko daleko pa su mu nametnuli antipodski špicnamet islamski-marksist. Odnos s medijima i kreiranje javne figure bitno je u doba društvenih mreža kada se informacije diseminiraju u realnom vremenu.

Njegov tim čine mladi ljudi, a glasnogovornica je 25-godišnja Hrvatica Dora Pekeč. Ona je 25-godišnja stručnjakinja za političke komunikacije koja trenutačno radi kao glasnogovornica Zohrana Mamdanija. Ranije je radila kao glasnogovornica za House Majority PAC, super PAC‐u koji prikuplja velike donacije i provodi neovisne izborne aktivnosti u korist demokrata. Tijekom njenog angažmana, PAC je rezervirao više od 186 milijuna dolara za televizijsko i digitalno oglašavanje u 2024. godini.

Foto: Facebook

Vodila je i pobjedničku kampanju za Gradsko vijeće Chicaga, radila u kampanji za reizbor guvernera Illinoisa J. B. Pritzkera, a prethodna iskustva uključuju rad u EMILY’s Listu, uredu guvernera Sjeverne Karoline Roya Coopera te u senatskoj kampanji Sare Gideon. To ju je profiliralo kao jednu od najzanimljivijih mladih stručnjakinja za političku komunikaciju na demokratskoj strani.

Pekeč je završila srednju školu East Chapel Hill High School, a potom diplomirala javne politike i političke znanosti na Sveučilištu Duke, gdje je ostvarila visoki prosjek, završila studij u sedam semestara i dobila više akademskih priznanja.

Tijekom studija bila je uključena u American Grand Strategy Program, Duke POLIS, istraživačke projekte vezane uz političku polarizaciju, rad muzeja Nasher te pisanje za Duke Political Review. Još tada prepoznata kao izrazito angažirana studentica, isticala se u međunarodnim odnosima, analitici i javnoj komunikaciji.

Obitelj

Njen otac je Aleksander Pekeč član Nadzornog odbora Atlantic Grupe. Osim toga, redoviti je profesor na Fuqua School of Business Sveučilišta Duke. Ekspert je iz područja menadžerskog odlučivanja u kompleksnim kompetitivnim okruženjima te autor radova u vodećim akademskim časopisima iz menadžerskih znanosti, kao i radova iz područja ekonomije, matematike i psihologije.