Zoki s Manhattana ljubav je upoznao preko aplikacije. Ne može biti predsjednik SAD-a

Fenomen Mamdani je uspio. Pogodio je fokus kampanje, obećao snižavanje troškova života u New Yorku, što si ne samo siromašni, već i srednja klasa više ne mogu priuštiti. Njega ne zanima nevidljiva ruka tržišta i udara u sam trbuh brutalnog kapitalizma - među predizbornim obećanjima novoga gradonačelnika New Yorka su: zamrzavanje stanarina za dva milijuna Njujorčana, jeftiniji supermarketi u vlasništvu Grada, besplatno čuvanje djece do pet godina, besplatni autobusi i minimalna plaća od 30 dolara po satu do 2030. godine. Koliko god je milijunaša u New Yorku, toliko je Mamdanijevih neprijatelja. Ali siromašnih Newyorčana je puno, puno više.

U newyorškoj Astoriji - kvartu u kojemu živi puno Hrvata - u jemenskom baru Qahwah House, blizu svoga stana sa zamrznutom stanarinom na 2300 dolara, Zohran Mamdani sa suprugom slavio je pobjedu uz šalicu kremastog, ljutog mofawara. To je, inače, jemenski napitak od kave ili čaja, poznat po bogatom i začinjenom okusu. Obično se priprema s kavom srednjeg pečenja, kondenziranim mlijekom i kardamomom - trećim najskupljim začinom na svijetu, nakon šafrana i vanilije - i drugim začinima poput cimeta i đumbira, što rezultira slatkim i toplim pićem.

Mamdani ima 34 godine, rođen je u Kampali u Ugandi, a u New York se preselio sa sedam godina, što ga čini naturaliziranim američkim državljaninom i tu dolazimo do ključnog momenta - Zohran Mamdani nikad ne može postati predsjednik. To je prvi preduvjet na predsjedničkim izborima, da si rođen u Americi. Ili ako nisi - prema nekim interpretacijama - da su roditelji Amerikanci. Mamdani ne ispunjava niti jedan uvjet.

Rama Duwaji, nova prva dama New Yorka, 28-godišnja je ilustratorica sirijskog podrijetla rođena u Houstonu u Teksasu. S obitelji se preselila u Dubai u dobi od sedam godina, a zatim se vratila u Ameriku kako bi završila sveučilišni studij. Na kraju govora izašla je na pozornicu s roditeljima svog supruga - poznatom indijskom filmašicom Mirom Nair i Mahmoodom Mamdanijem, akademikom Sveučilišta Columbia, a zatim su svi zajedno sišli s pozornice.

Pa ako je zoran Mamdani milenijski gradonačelnik, Rama je prva prva dama Generacije Z. Zbog elegancije i dobrote, Mamdanijevi fanovi tepaju joj da je newyorška Lady Di. Upoznali su se putem aplikacije Hinge 2021. godine. Njihov prvi spoj bio je u Qahwah Houseu, spomenutom jemenskom baru u Brooklynu. U to vrijeme nije ni znala da je Mamdani član Skupštine države New York. Ubrzo su slavili zaruke s obitelji u Dubaiju, a zatim su se vjenčali na sudu na Manhattanu u veljači 2025.

Prijatelj fotograf snimio je tad viralne fotografije para kako se vozi podzemnom željeznicom do Gradske vijećnice iz svog stana u Astoriji u Queensu. Od početka je bilo jasno da Duwaji neće igrati tradicionalnu ulogu prve dame. Nikada se nije pojavila na bezbrojnim skupovima svog supruga, ali bila je s njim u noći njegove pobjede na predizborima, kad ju je uzeo za ruku i poljubio pred mnoštvom. Još nije dala nijedan televizijski intervju s njim niti je pozirala za naslovnice časopisa. Njezine ilustracije pojavile su se u raznim časopisima, od Voguea do New Yorkera. Ima Instagram profil na kojemu bilježi stvari koje su je, iz mjeseca u mjesec, inspirirale na stvaranje umjetnosti i gdje objavljuje vlastite ilustracije, koje često prikazuju žene s Bliskog istoka ili priče koje ističu tešku situaciju Palestinaca. Animacija nastala u svibnju, na primjer, prikazuje palestinsku djevojčicu koja drži prazan lonac s natpisom "Nije kriza s hranom", prije nego što prijeđe na drugi crtež nekoliko ljudi koji drže prazne posude uz natpis "Namjerno ih se izgladnjuje".

Tijekom ovih mjeseci izborne kampanje, Duwaji se nije ustručavala baviti se tim pitanjima kroz svoju umjetnost: njezine propalestinske objave potpuno su usklađene s kritikama njezina supruga upućenima izraelskoj vladi, koje su odnijele barem dio židovskih glasova u New Yorku, ali su donijele puno više.

U travnju, u intervjuu za Yung, časopis o bliskoistočnoj i afričkoj umjetnosti, Duwaji je rekla da je previše ljudi ušutkano strahom i sve što može učiniti jest upotrijebiti svoj glas da progovori o tome što se događa u Sjedinjenim Američkim Državama, u Palestini, u Siriji.

“Ona je naša princeza Diana", rekao je prijatelj Hasnain Bhatti za New York Times.

Ilustratorica Duwaji ponudila je mnoštvo savjeta iza kulisa, na primjer, ikonski plakat njezina supruga bio je usklađen s njezinim pažljivo odabranim detaljima: font podsjeća na žuta slova na starim njujorškim trgovinama, boje su žuta kao Metrocard, plava kao ona Metsa, baseball tima Queensa ili New York Knicksa i crvena kao vatrogasno vozilo. To je sve njezina zasluga. Od jedan posto glasova, Mamdani je došao do više od 50 posto i postao 11. gradonačelnik. A Rama Duwaji neobična, prva dama New Yorka.