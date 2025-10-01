Hrvatica s flotile za Gazu za 24sata: Izraelski brodovi ruše komunikaciju. Strah je prisutan!

Situacija je jako napeta, intervencija se upravo odvija, rekla je u srijedu oko 20 sati za 24sata Morana Miljanović, Hrvatica iz Zagreba koja je dio Flotile slobode za Gazu koju čine brodovi ciljem probijanja blokade pojasa Gaze i dostave humanitarne pomoći. Ona je jedina Hrvatica na ovoj flotili koju čini 500 putnika iz više od 40 država.

Flotila je sve bliža Gazi, a s flotile su u srijedu navečer objavili kako im se približavaju izraelski brodovi. Kasnije su objavili kako je dio brodova presretnut, kako su neki brodovi ostali bez komunikacije...

- Razni brodovi Izraela 'ruše' komunikaciju na drugim brodovima. Teško je reći detalje, mrak je, prekidaju veze - rekla nam je Miljanović.

Kako kaže, ona zasad, nema informacija da je neki broj presretnut...

- Normalno da je strah prisutan, svi smo mi ljudi. Oprostite moram ići, zaista moram ići - rekla nam je u kratkom telefonskom pozivu.

Podsjetimo, Morana upravlja brodom Shireen, nazvanog po palestinskoj novinarki Sheeren Abu Akleh koju su ubili izraelski vojnici dok je izvještavala o njihovom upadu u izbjeglički kamp 2022. godine.

Ova flotila isplovila je krajem kolovoza iz Barcelone prema Gazi

