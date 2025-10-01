Obavijesti

FLOTILA OKRUŽENA

Hrvatica s flotile za Gazu za 24sata: Izraelski brodovi ruše komunikaciju. Strah je prisutan!

Piše Luka Safundžić,
Foto: GLOBAL SUMUD FLOTILLA/REUTERS, 24sata, Canva

Razni brodovi Izraela ruše komunikaciju na drugim brodovima. Teško je reći detalje, mrak je, prekidaju veze, rekla nam je Hrvatica, koja je kapetanica jednog od brodova

Situacija je jako napeta, intervencija se upravo odvija, rekla je u srijedu oko 20 sati za 24sata Morana Miljanović, Hrvatica iz Zagreba koja je dio Flotile slobode za Gazu koju čine brodovi ciljem probijanja blokade pojasa Gaze i dostave humanitarne pomoći. Ona je jedina Hrvatica na ovoj flotili koju čini 500 putnika iz više od 40 država.

Flotila je sve bliža Gazi, a s flotile su u srijedu navečer objavili kako im se približavaju izraelski brodovi. Kasnije su objavili kako je dio brodova presretnut, kako su neki brodovi ostali bez komunikacije...

IZ MINUTE U MINUTU Uzbuna na flotili za Gazu na kojoj je i Hrvatica! 'Izraelska mornarica počela presretanje...'
- Razni brodovi Izraela 'ruše' komunikaciju na drugim brodovima. Teško je reći detalje, mrak je, prekidaju veze - rekla nam je Miljanović.

Kako kaže, ona zasad, nema informacija da je neki broj presretnut...

- Normalno da je strah prisutan, svi smo mi ljudi. Oprostite moram ići, zaista moram ići - rekla nam je u kratkom telefonskom pozivu. 

Podsjetimo, Morana upravlja brodom Shireen, nazvanog po palestinskoj novinarki Sheeren Abu Akleh koju su ubili izraelski vojnici dok je izvještavala o njihovom upadu u izbjeglički kamp 2022. godine. 

Ova flotila isplovila je krajem kolovoza iz Barcelone prema Gazi

Ovdje pratite sve oko flotile iz minute u minutu

