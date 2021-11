Sud nije prihvatio obranu da ste se branili koja je kontradiktorna vašoj prvoj obrani, materijalnim dokazima i vještačenjima - rekla je sutkinja Županijskog suda u Zagrebu Željka Skomeršić i Hrvatina Gabelicu, sina Ivana Gabelice (1992. je osnovao je Hrvatsku čistu stranku prava) nepravomoćno osudila na četiri godine zatvora.

Olakotnim je cijenila Gabeličinu smanjenu ubrojivost u trenutku počinjenja djela , neosuđivanost te to što je nastavnik likovnog, a otegotnim to što je Mikulčić zadobio osobito teške ozljede te bešćutnost i bezobzirnost optuženog koji je dok je Mikulčić čekao Hitnu čistio stan od krvi. Sud mu je odredio i obaveznu mjeru liječenja o ovisnosti o drogi te produljio mjeru opreza te se i dalje ne smije približavati žrtvi i njegovoj majci bliže od 100 metara niti ih kontaktirati. Gabelica, koji je došao na objavu presude, mora podmiriti i troškove suđenja u iznosu od 93.108 kuna.

Gabelica i Mikulčić često su zajedno šetali pse, a međusobno su se i posjećivali. Obojica su se liječili zbog ovisnosti.

- Pozvonio sam, a Hrvatin mi je otvorio. Došao sam gore i kad sam ušao u stan, koji je bio u mraku, odjednom sam vidio njegovu ruku ispred sebe. Nakon toga sam na svojoj lijevoj strani osjetio bol, ali u tom trenutku nisam bio siguran što je to.Ono čega se sjećam je da smo se druge sekunde našli na podu. On je bio iznenađen, a i ja sam bio iznenađen - svjedočio je na Županijskom sudu u Zagrebu Marinko Mikulčić.

Po njegovoj reakciji vidio da je iznenađen što vidi mene, a ja sam bio u najmanju ruku iznenađen što sam vidio njega. Rekao sam mu da pusti nož što je i učinio. Zamolio sam i da mi da ručnik pa mi ga je dao. Zatim smo sjeli i malo popričali. Upitao sam ga zašto me je ubo, a on mi nije znao odgovoriti na to pitanje - ustvrdio je Mikulčić.

Pokušao je potom izvaditi mobitel i nazvati bratića Tomislava Šormaza no kako nije imao snage dao ga je Gabelici koji je nazvao Mikulčićeva bratića. Ovaj je vrlo brzo došao. Mikulčić je sišao pred zgradu, a nakon toga je njegov bratić uspio nazvati Hitnu

pomoć. Dok su čekali na Marinkovo traženje zajedno su se molili . “Čim puši dobro je”, rekao je liječnik, kaže Šormaz, kad su stigli u Dalmatinsku 3. Odvezli su ga u bolnicu i spasili mu život.

Šormaz je istražiteljima rekao kako su i njegov bratić i Gabelica, kojeg zovu Profa i Glava, ovisnici o drogama.

Mikulčić je na suđenju rekao kako se ne sjeća točnih riječi optuženika no da mu je rekao nešto u smislu da je mislio da je to netko drugi.

Mikulčić: Nije mi jasno zašto je to napravio

- Ja nisam imao dogovor da toga dana dođem kog Gabelice u stan, tako da mislim, da on nije znao da ja dolazim. Pitao sam ga i čemu te njegove prijetnje koje mi je slao u porukama ,ali na to mi nije znao odgovoriti- kazao je oštećeni. Pojasnio je da mu je prijetio uglavnom putem SMS poruka, i to pišući mu da će me ozlijediti, a ako ne njega onda njegovu majku.

- Do dana današnjeg ne znam koji bi bio razlog za takvo njegovo postupanje- tvrdio je Mikulčić dodajući kako on Gabelici nije dužan novac, a niti Gabelica njemu.