Hrvatska aplikacija Photomath glavni je alat za varanje u školi u Švedskoj: 'Poništavam ispite'

Najveći švedski dnevni list Dagens Nyheter nedavno je objavio opsežnu reportažu koja je uzburkala obrazovne krugove, otkrivajući kako je varanje pomoću umjetne inteligencije postalo "široko rasprostranjen problem" u tamošnjim gimnazijama.

U samom središtu te priče, kao glavni alat koji učenici koriste za nedopušteno rješavanje zadataka na ispitima, našla se globalno popularna aplikacija Photomath - hrvatski proizvod koji je 2014. godine stvorio poduzetnik Damir Sabol sa svojim timom.

Zagreb: Damir Sabol, osniva? i CEO Photomatha | Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Alat, izvorno zamišljen da pomogne u učenju matematike, postao je sada simbol akademskog nepoštenja u Švedskoj i otvorio pitanje o ulozi tehnologije u obrazovanju.

Švedska zvona na uzbunu

Prema pisanju švedskog lista, učenici masovno koriste Photomath kako bi tijekom ispita kamerom mobitela skenirali matematičke zadatke, a aplikacija bi im potom u nekoliko sekundi ponudila ne samo točno rješenje, već i detaljan postupak.

Ova praksa postala je toliko raširena da su profesori primorani mijenjati načine provođenja ispita, no suočavaju se s velikim izazovima u suzbijanju nove metode varanja.

- Stalno otkrivam nove prijevare na ispitima iz matematike i u pravilu se radi o aplikacijama s mobitela. Teško mi je procijeniti koliko prijevara uspijem otkriti, ali rekao bih da mi promakne otprilike jedna četvrtina. Korištenje Photomatha i sličnih aplikacija najlakše je otkriti kad učenik dođe do rješenja koje je nemoguće izračunati bez tehnoloških pomagala. Ili kad koristi postupak koji se uopće ne podučava u gimnazijskom kurikulumu. U takvim slučajevima poništavamo ispit - rekao je profesor matematike Sebastian Fransson za Dagens Nyheter.

Foto: MicroBlink Ltd.

Ovaj problem nije ograničen samo na srednje škole. Podaci švedskih sveučilišta potvrđuju alarmantan trend. Broj disciplinskih postupaka zbog varanja pomoću umjetne inteligencije se više nego udvostručio; u 2024. godini suspendirano je 214 studenata, u usporedbi s 82 studenta godinu ranije.

Ironično, Švedska je jedna od 79 zemalja koje su nedavno počele ograničavati ili u potpunosti zabranjivati upotrebu pametnih telefona i digitalnih alata u ranijem obrazovanju, prepoznajući da učenje uz prekomjernu upotrebu ekrana dovodi do slabijeg razumijevanja, smanjene pažnje i usporenog emocionalnog razvoja. Skandal s Photomathom pokazuje da se bitka za akademski integritet sada seli na višu razinu obrazovanja.

Put od genijalne ideje do Googleove akvizicije

Priča o Photomathu započela je kao inspirativan primjer hrvatske inovativnosti. Damir Sabol, osnivač tvrtke Microblink koja se specijalizirala za tehnologiju računalnog vida, dobio je ideju pomažući vlastitoj djeci s matematičkom zadaćom. Pomislio je kako bi tehnologija skeniranja dokumenata mogla pojednostaviti i ubrzati provjeru rješenja.

Aplikacija je predstavljena 2014. godine na konferenciji TechCrunch Disrupt u Londonu i doživjela je trenutačan uspjeh. U samo mjesec dana preuzelo ju je preko 8,5 milijuna korisnika.

Njena popularnost rasla je eksponencijalno zahvaljujući besplatnom modelu i ključnoj funkcionalnosti, sposobnosti da prepozna tiskani i rukom pisani zadatak te ponudi rješenje korak po korak. Do danas je preuzeta između 400 i 500 milijuna puta. Vrhunac uspjeha dogodio se 2023. godine kada je tehnološki div Google dovršio akviziciju Photomatha, što je postala najveća prodaja jednog startupa u hrvatskoj povijesti.

Alat za učenje ili prečac za varanje?

Slučaj iz Švedske stavio je u fokus temeljnu dilemu koja prati Photomath od samih početaka. S jedne strane, mnogi profesori i edukatori vide ga kao koristan alat. S druge strane, kritičari upozoravaju na opasnosti koje donosi pretjerano oslanjanje na AI alate. Postavlja se pitanje hoće li budući inženjeri, liječnici i financijski stručnjaci posjedovati temeljna znanja ili će njihove vještine biti svedene na "kopiranje i lijepljenje"? Kao što je jedna analitičarka primijetila, "umjetna inteligencija ne čini učenike pametnijima, već samo olakšava pronalaženje prečaca".