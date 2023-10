'Hrvatska bi trebala prihvatiti pomoć u nadzoru granice...'

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin rekao je u subotu vezano uz pojačane granične kontrole Slovenije, kako se time tek pokazuje da se nešto čini, a ako su, kaže, Hrvatskoj ponuđene zajedničke ophodnje i da su susjedne zemlje spremne sudjelovati, ne vidi razloga da se to ne prihvati.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Video: Snježana Krnetić/24sata

Slovenija je od ponoći uvela granične kontrole zbog povećanog rizika od terorističkih napada, policajci na granici Hrvatske i Slovenije u subotu ujutro kontroliraju dio vozila, kolona nema, a putnici taj potez podržavaju.

"To što smo vidjeli na granici nisam siguran da može previše pomoći, prije svega zbog slovenskih unutarnjih odnosa da se građanima pošalje poruka da se nešto radi", izjavio je Grbin novinarima u Samoboru, gdje je u povodu Dana grada Samobora.

Dodao je da Hrvatska ima mogućnost uključiti Frontex, u kojem sudjeluju sve članice EU, u kontrolu naših vanjskih granica; i ako su nam susjedi ponudili pomoć i na sebe preuzeti dio tereta, zašto takvu pomoć ne iskoristiti, rekao je.

Činjenica je da je granica prilično duga i da ju je teško kontrolirati, ali i da se pojedini policijski službenici žale da rade u izuzetno teškim uvjetima i da su prepušteni sami sebi, ustvrdio je Grbin.

Na upit novinara je li to početak kraja Schengena, Grbin drži da to bilo "prejako reći", jer su u vrijeme covid krize kontrole bile daleko strože.

"Ne želimo vjerovati da je to kraj Schengena i Europska unija mora shvatiti da se države na vanjskim granicama s tim problemom ne mogu same nositi", naglasio je.

Grbin je također rekao kako treba razlikovati ilegalne od legalnih migracija te podsjetio da u Hrvatsku deseci tisuća migranata ulaze legalno radi posla.

Oni ljudi koji dolaze putem kriminalnih mreža je nešto što treba spriječiti i protiv toga se treba boriti. Potpuno je neprihvatljivo da se svakog migranta izjednači s teroristom, rekao je Grbin ustvrdivši da terorizam ima ime i prezime i da se ne smije dopustiti da se cijele skupine ljudi etiketiraju na taj način što su i u Hrvatskoj neki počeli činiti.

Kampanja, izbori i donacije

Upitan očekuju li potporu predsjednika Republike Zorana Milanovića u predizbornoj kampanji, predsjednik SDP-a Grbin je naveo kako je Predsjednik prema Ustavu neovisan i ne bi se trebao miješati u političke kampanje; tako da ne samo da ne očekujemo njegovu potporu, nego sam siguran da to neće raditi, jer on to ne smije, dodao je.

Odnos s Milanovićem ocijenio je dobrim i da predsjednik RH dobre poteze: Podržat ću ga, ako se odluči ponovno kandidirati, kao uostalom i SDP, a on će o tome sam odlučiti, rekao je.

Na pitanje o financiranju predizborne kampanje SDP-a, budući je Mostovac Marin Miletić na YouTubeu pozvao građane da doniraju novac za njegovu kampanju, Grbin je rekao da se SDP, kao i druge političke stranke, financira iz zakonom predviđenih izvora, odnosno iz proračuna, članarine te donacija.

"To će tako biti i na predstojećim parlamentarnim izborima, no SDP to zasigurno neće činiti na način kao je to najavio Miletić. Taj novac se troši u kampanji sukladno zakonu za predviđena i dopuštena oglašavanja", dodao je Grbin.