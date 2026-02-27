Obavijesti

NESTALI U RATU

Hrvatska i Kosovo u Vukovaru održali sastanak o nestalima

Vukovarski vodotoranj - simbol obrane Grada Vukovara | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Iako u bilateralnim odnosima Republike Hrvatske i Republike Kosovo nema otvorenih pitanja, obje države suočene su sa sličnim kontekstom i razmjerima problematike nestalih osoba iz velikosrpske agresije na obje države

S ciljem razmjene znanja i iskustava u primjeni hrvatskog modela traženja nestalih osoba u Vukovaru je u petak održan sastanak nadležnih tijela Republike Hrvatske i Republike Kosovo za traženje nestalih, izvijestilo je Ministarstvo branitelja.

Sastanku u Memorijalnom centru Domovinskog rata Vukovar nazočila je ravnateljica Uprave za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja Ana Filko sa suradnicima, a izaslanstvo Republike Kosovo predvodio je Kushtrim Gara s predstavnicima Komisije Vlade Republike Kosovo za nestale osobe, Policije Kosova te Instituta za sudsku medicinu (ISM).

Kosovsko izaslanstvo zahvalilo je na organizaciji sastanka, istaknuvši simboliku Vukovara kao grada stradanja i otpora u Domovinskom ratu.

Iako u bilateralnim odnosima Republike Hrvatske i Republike Kosovo nema otvorenih pitanja, obje države suočene su sa sličnim kontekstom i razmjerima problematike nestalih osoba iz velikosrpske agresije na obje države.

IDENTIFIKACIJA NESTALIH "Čekali smo ovo trideset i pet godina. Tata napokon stiže kući, naša obitelj napokon ima mir"
"Čekali smo ovo trideset i pet godina. Tata napokon stiže kući, naša obitelj napokon ima mir"

Temeljni cilj sastanka bio je razmjena znanja i iskustava u primjeni Hrvatskog modela traženja nestalih osoba. Poseban interes kosovska je strana iskazala za metodologiju koju Ministarstvo hrvatskih branitelja primjenjuje u otkrivanju mjesta prikrivenih masovnih i pojedinačnih grobnica, uključujući uporabu cadaver pasa, georadara, bespilotnih letjelica i drugih suvremenih tehničkih alata, kao i mogućnosti pružanja stručne i tehničke potpore u istraživanju pojedinih lokacija mogućih masovnih i pojedinačnih grobnica.

Radi uspostave formalnog pravnog okvira suradnje, razgovaralo se i o mogućnosti sklapanja protokola o suradnji između Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe nestale u Domovinskom ratu i Komisije za nestale osobe Vlade Republike Kosovo.

Nakon radnog dijela sastanka, zajedno su obišli lokaciju masovne grobnice Petrovačka dola u Vukovaru, jedne od najzahtjevnijih i najdugotrajnijih istraživanih lokacija u Republici Hrvatskoj.

Na toj se lokaciji od travnja 2022. kontinuirano provode istraživanja, pri čemu su do sada pronađeni, ekshumirani i identificirani posmrtni ostaci najmanje 36 osoba, većinom nasilno odvedenih u jesen 1991. godine u Vukovaru.

Po završetku programa, predstavnici Komisije Vlade Republike Kosovo za nestale osobe obišli su Spomen dom Ovčara i Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata te Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar, gdje im je predstavljena djelatnost ove javne ustanove koja čuva, istražuje i promiče sjećanje, dokumentaciju i svjedočanstva o Domovinskom ratu i Bitki za Vukovar, navodi se u priopćenju.

