Hrvatska i Malta najgore u EU po rastu cijena poljoprivrednih proizvoda, evo što je išlo gore

Hrvatska je u drugom tromjesečju s Maltom dijelila poziciju zemlje EU-a s najvećim poskupljenjem poljoprivrednih proizvoda i svrstala se u skupinu članica s najsnažnijim rastom ulaznih troškova u poljoprivredi, pokazali su u četvrtak podaci Eurostata.

Na razini EU‑a poljoprivredni proizvodi pojeftinili su u razdoblju od travnja do lipnja za 5,8 posto u u odnosu na isto lanjsko razdoblje, nešto snažnije nego na početku godine, izračunali su statističari.

Cijene su im tako pale treće tromjesečje zaredom, ističe se u izvješću.

U skupini osnovnih prehrambenih proizvoda Eurostat je izdvojio mlijeko, čije su cijene u prosjeku bile niže za 16,6 posto nego u proljeće prošle godine.

Zamjetno su na godišnjoj razini pojeftinile i žitarice, za 5,6 posto. Još je više pojeftinilo svježe voće, u prosjeku za 8,3 posto, pokazuju tablice Europskog statističkog ureda.

Svježe povrće bilo je pak ovog proljeća skuplje za 6,4 posto nego lani, a blago su poskupjela i jaja, za 1,7 posto.

Poskupljenje u Hrvatskoj

U većini članica EU-a, njih 20, cijene poljoprivrednih proizvoda bile su u drugom su tromjesečju niže nego lani, pokazalo je izvješće Eurostata.

Najviše su pojeftinili poljoprivredni proizvodi u Danskoj, za 17,2 posto. Slijedi Irska gdje su im cijene pale za 16,2 posto, te Latvija i Estonija, gdje su pojeftinili za 14,5 posto.

Foto: eurostat

Hrvatska je pak s Maltom dijelila čelnu poziciju po poskupljenju poljoprivrednih proizvoda u drugom kvartalu, za 3,9 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje. Poskupljenje u Hrvatskoj ipak je blaže nego na početku godine, kad su cijene poljoprivrednih proizvoda bile više za 8,6 posto nego lani.

Svježe povrće bilo je u Hrvatskoj u drugom tromjesečju skuplje za 7,8 posto nego u istom prošlogodišnjem razdoblju. U prvom tromjesečju cijene su mu bile pale na godišnjoj razini za 12 posto.

Osobito je snažno u proljetnim mjesecima poskupio grah, za gotovo 25 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje, pokazale su tablice Eurostata.

Svježe voće poskupjelo je pak nekih četiri posto, više nego upola slabije nego na početku godine. Znatno su blaže poskupjela i jaja, za 7,7 posto.

Poljoprivredni proizvodi poskupjeli su u drugom tromjesečju i na Cipru, za 3,5 posto, te u Finskoj, za 2,9 posto. Blaže poskupljenje bilježili su još i Portugal, Grčka i Rumunjska, priopćio je Eurostat.

Foto: eurostat

Viši ulazni troškovi

Cijene dobara i usluga koji se upotrebljavaju u poljoprivrednoj proizvodnji porasle su pak u Uniji u drugom tromjesečju u prosjeku za 4,7 posto u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje. Još na početku 2025. godine bili su manji na godišnjoj razini za 0,4 posto.

Troškovi su tako ovog proljeća uvećani prvi puta nakon razdoblja relativne stabilnosti tijekom 2025. godine, koje se proširilo i na prvi ovogodišnji kvartal, ističe Eurostat u izvješću.

Među kategorijama troškova statističari su osobito izdvojili energiju i maziva, koji su u razdoblju od travnja do lipnja u prosjeku bili skuplji za 22 posto nego u istom prošlogodišnjem razdoblju, uz skok cijena motornih goriva za 33,1 posto.

Umjetna gnojiva i poboljšivači tla poskupjeli su u drugom tromjesečju za 13,4 posto, uz rast cijena kombiniranih gnojiva NPK u prosjeku za 10,96 posto, pokazuju tablice Eurostata.

Hrvatska uz Finsku

Ulazni troškovi u poljoprivredi u drugom su tromjesečju u svim članicama Unije bili viši nego u proljeće prošle godine.

Najviše su u razdoblju od travnja do lipnja poskočili ulazni troškovi u Litvi, za 16,4 posto. Dvoznamenkasti rast bilježila je i Rumunjska, od 11,7 posto, a blizu je i Latvija s ulaznim troškovima u poljoprivredi većim za 9,7 posto.

Slijedi Finska, sa skokom troškova za 9,0 posto.

Na petom je mjestu Hrvatska s ulaznim troškovima u poljoprivredi u drugom tromjesečju većim za 8,7 posto nego u istom prošlogodišnjem razdoblju. Još u razdoblju od siječnja do ožujka bili su manji za 2,3 posto nego lani.

Motorna goriva u stavci ulaznih troškova poljoprivrednika bila su u Hrvatskoj u drugom tromjesečju za čak 84,5 posto skuplja nego u istom prošlogodišnjem razdoblju, pokazuju tablice Eurostata. Umjetna gnojiva i poboljšivače tla poljoprivrednici su ovog su proljeća u prosjeku plaćali 14,7 posto više nego lani, uz skok cijena gnojiva NPK za 16 posto.

Najmanje su u drugom kvartalu porasli ulazni troškovi poljoprivrednika u Mađarskoj i Portugalu, za 1,2 posto, te u Malti, za 1,5 posto, stoji u Eurostatovom izvješću.