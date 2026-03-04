Obavijesti

NA DNU CIPAR

Hrvatska ima drugu najvišu inflaciju u eurozoni u veljači

Infografika: Inflacija u eurozoni u veljači 2026. godine

Među državama s najnižom inflacijom su Luksemburg i Finska s 1,8 posto, Italija s 1,6 posto, Belgija s 1,4 posto, Francuska s 1,1 posto, dok je najnižu inflaciju imala Cipar s 0,9 posto...

Prema podacima Eurostata, godišnja stopa inflacije u eurozoni u veljači 2026. iznosila je 1,9 posto. Najvišu inflaciju među državama eurozone imala je Slovačka s 4,0 posto, a odmah iza nje nalazi se Hrvatska s 3,9 posto...

Slijede dvije baltičke države, Estonija i Litva s 3,2 posto, dok je u Grčkoj inflacija iznosila 3,0 posto, a u Sloveniji 2,8 posto. U skupini zemalja s umjerenom inflacijom su Španjolska s 2,5 posto, Irska i Latvija s 2,4 posto, te Nizozemska i Austrija s po 2,3 posto.

Niže stope inflacije zabilježene su na Malti s 2,2 posto, Portugalu s 2,1 posto, te u Bugarskoj i Njemačkoj s po 2,0 posto, što je razina bliska prosjeku eurozone.

Među državama s najnižom inflacijom su Luksemburg i Finska s 1,8 posto, Italija s 1,6 posto, Belgija s 1,4 posto, Francuska s 1,1 posto, dok je najnižu inflaciju imao Cipar s 0,9 posto.

