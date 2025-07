Hrvatska izgubila sudski spor u Washingtonu: Francuska banka dobit će milijunsku odštetu

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske objavilo je da je Hrvatska pred Međunarodnim centrom za rješavanje ulagačkih sporova (ICSID) u Washingtonu izgubila spor s francuskom bankom Société Générale (SG). Hrvatskoj je naložena isplata odštete SG-u od 17,5 milijuna eura, kao i trošak postupka u ukupnom iznosu od 2,82 milijuna eura.

Do spora je došlo zbog odluka Vlade premijera Zorana Milanovića, kojim je 2015. godine htio zaštiti hrvatske građane koji su imali kredite u švicarskim francima te su zbog toga imali visoke rate u bankama.

SG je tada bio vlasnik Splitske banke i zbog toga je pred ICSID-om pokrenuo postupak protiv Hrvatske, a francuska se banka pozvala i na ugovor francuskih i hrvatskih vlasti o uzajamnoj zaštiti ulaganja. Zbog svega je, kako u priopćenju piše DORH, tražio odštetu od skoro 40 milijuna eura.

- Konačno specificirani tužbeni zahtjev je prema podnesku tužitelja od 25. ožujka 2025. godine, a na dan 25. ožujka 2025. iznosio 39.700.000,00 eura uz kamatu do isplate. Arbitražni Tribunal je Republici Hrvatskoj naložio da tužitelju naknadi 17.550.000,00 eura zajedno s kamatom po stopi Euribor plus 2,42 posto koja teče od svibnja 2017. uz mjesečno obračunavanje kamata do isplate. Ostali su zahtjevi odbijeni - naveli su iz Državnog odvjetništva.

Odluka o isplati 17,5 milijuna eura je neopoziva jer se Hrvatska, kao potpisnica međunarodnih ugovora temeljem kojih je stvoren ICSID, obvezala poštovati odluke tog centra.