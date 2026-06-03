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Hrvatska je mala zemlja za velike obmane i promašaje

Piše Boris Rašeta,
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Hrvatska je mala zemlja za velike obmane i promašaje
Foto: Emirat Asipi/24sata

Ni Vlada, koja ga je zdušno podupirala, ni EK, ni Rimac nisu objasnili razloge i arhitekturu fijaska - sve je ostalo u sivoj zoni nedorečenosti, netransparentnosti, muljanja, naški rečeno.

Hrvatska je, govorio je davni reklami slogan turističke zajednice, “mala zemlja za veliki odmor”. Možda bi trebalo biti - Hrvatska je “mala zemlja za velike obmane”. Jedna od njih je i projekt autonomnog vozila pete generacije, taksija bez vozača, hrvatski rečeno “samovoza”. Utopio se bez nazočnosti javnosti. Mate Rimac neće dovršiti projekt, novce koje je uzeo će vratiti, a one koje nije uzeo neće potegnuti. Kraj balade, vije se bijela zastava poraza. Ni Vlada, koja ga je zdušno podupirala, ni EK, ni Rimac nisu objasnili razloge i arhitekturu fijaska - sve je ostalo u sivoj zoni nedorečenosti, netransparentnosti, muljanja, naški rečeno.

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