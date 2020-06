'Hrvatska je trenutno poželjna, jedini imamo gužve na granici'

<p>Hrvatska je sigurna zemlja i jedna je od rijetkih koja će ove godine imati turističku sezonu, kazao je u srijedu potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova <strong>Davor Božinović</strong> dodavši kako je preko sustava Enter Croatia svoj dolazak prijavilo više od 350.000 turista.</p><p>- Hrvatska je percipirana kao zemlja u koju je poželjno doći na godišnji odmor, a u ovom trenutku možda smo jedina zemlja koja ima najave stranih turista i gužve na graničnim prijelazima - kazao je Božinović u Zadru na otvaranju Stožera za provedbu mjera sigurnosti tijekom turističke sezone 2020..</p><h2>'Nećemo dostići prošlogodišnje brojke'</h2><p>Podsjetio je kako je prošle godine Hrvatska brojila 20 milijuna turista i više od 90 milijuna noćenja.</p><p>- Te brojke ove godine vjerojatno nećemo dostići, ali sukladno današnjim izvješćima možemo konstatirati da je cijeli sigurnosni sustav pokazao izuzetnu efikasnost u rješavanju kriza, bez obzira na to je li riječ o epidemijama, kaznenim djelima ili požarima - istaknuo je.</p><p>Napomenuo je kako je ove godine bilo dvostruko više požara nego lani u ovo doba, ali su zbog Covida-19 prošli nezapaženo.</p><p>- Unatoč tome, sustav je funkcionirao. Naš jedinstven sustav domovinske sigurnosti šalje poruku ne samo hrvatskim građanima nego i strancima da je Hrvatska sigurna zemlja i da se i ove godine strani turisti mogu kod nas osjećati sigurnima. Radimo po modelu koji smo uspostavili na samom početku rada ove Vlade, a sama činjenica da smo povezali sve koji imaju što raditi, reći i analizirati kad je u pitanju sigurnosna situacija govori o tome da ostvarujemo dobre rezultate - rekao je.</p><h2>'Bolje imati maske, ali nisu obavezne'</h2><p>Novinare je zanimalo Božinovićevo mišljenje o nošenju zaštitnih maski jer su turisti zbunjeni budući da većina ljudi u Hrvatskoj maske ne nosi.</p><p>- Masku je uvijek bolje imati nego ne, ali ona nije obvezna. Kad bismo je uveli kao obvezu, to bi značilo da nam je epidemiološka situacija puno gora nego što jest. Ono što je dobro je da se maska nosi u zatvorenom prostoru i ono što je možda najvažnije od svega - maske štite! Pogotovo ako zaražena osoba ima masku, sigurno je mogućnost da zarazi nekoga puno manja. Ako zaražena i zdrava osoba imaju maske, one i do 90 posto smanjuju mogućnost zaraze - rekao je.</p><p>Dodoa je i kako je kod nas epidemija pod kontrolom.</p><p>- Naše brojke jesu male, ali moramo imati u vidu da situacija i u susjednim zemljama i u Europi i na svjetskoj razini govori u prilog tome da je virus prisutan - ustvrdio je ministar Božinović.</p><h2>Hrvatska spremna na reakciju u slučaju nastanka žarišta</h2><p>Naglasio je kako je Hrvatska spremna na reakciju vezano uz mogući nastanak određenih žarišta izazvanih epidemijom koronavirusa.</p><p>- Mi smo pokazali da se znamo nositi s takvim izazovima, da ima prije svega ljude, ali i tehniku i iskustvo koje svima jamči sigurnost - poručio je.</p><p>U sklopu sastanka s članovima Stožera za provedbu mjera sigurnosti tijekom nadolazeće turističke sezone, održana je uvodna prezentacija o općim sigurnosnim pokazateljima i funkcioniranju Stožera za provedbu mjera sigurnosti tijekom turističke sezone, a potom prezentacija rada i postupanja Nacionalnog pomorskog centra za prikupljanje podataka Zadar.</p><p>- Već treću godinu otvaramo i počinjemo raditi kroz projekt Sigurna turistička sezona, koji se pokazao vrlo učinkovitim kad je u pitanju zaštita građana, imovine i turista koji u ovo doba godine posjećuju našu državu. Izvršili smo uvid i razgovarali s načelnicima policijskih uprava u priobalju te možemo konstatirati da je sigurnosna situacija povoljna. Međutim, ovogodišnja je sezona specifična pa je i zdravstvena struka prvi put sastavni dio Stožera za sigurnu turističku sezonu s epidemiologom <strong>Alanom Medićem</strong> na čelu - izvijestio je ministar Božinović.</p><p>Podsjetio je da je prošle godine u Hrvatskoj bio rekordan broj od 95 stranih policijskih službenika iz 19 zemalja, a u ovom trenutku prijavljeno je 36 policajaca iz devet zemalja koji će se pridružiti hrvatskim kolegama u kreiranju sigurne sezone u Hrvatskoj.</p>