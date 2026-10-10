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I ŠTO SAD? PLUS+

Hrvatska je u vječnom sukobu statistike i stvarnog standarda

Piše Snježana Krnetić,
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Hrvatska je u vječnom sukobu statistike i stvarnog standarda
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL// ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
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Osnovne životne potrebe odavno su postale preskupe. Ono što je nekad bilo 10 kuna sad je 10 eura, što u prijevodu znači da je cijena skočila za više od čak sedam puta

Statistika i stvarni životni standard u Hrvatskoj već dugo ne govore istim jezikom. Rebalansom proračuna za 2026. godinu proračunski prihodi penju se na 36,6 milijardi eura, rashodi dosežu 40,6 milijardi eura, a nominalni BDP prvi će put premašiti povijesnu i magičnu granicu od 100 milijardi eura. Ovi pokazatelji, uz pad javnog duga na 55,5 posto, potvrđuju da su državne financije stabilne, a ekonomija nominalno raste. No prosječnom građaninu ova statistika malo znači. Statistička realnost stabilnih financija, nažalost, ne preslikava se na razinu novčanika prosječnog radnika, a još manje umirovljenika. U vremenu u kojem država ubire povijesne iznose PDV-a, prvenstveno zbog dugotrajnih inflatornih pritisaka, cijene hrane, režija, usluga i nekretnina na tržištu su i dalje iznimno visoke.

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