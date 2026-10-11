Niz učenika završio na sudu jer nisu došli na vojni pregled: Neki platili kazne, drugi se 'izvukli'

Dio mladića nije se odazvao na pregled za vojni rok, zbog čega su kažnjeni. Učenik srednje škole iz Međimurja kažnjen je s 250 eura jer se nije odazvao pozivu Ministarstva obrane na zdravstveni pregled i psihološka testiranja. Presudu je donio Općinski sud u Čakovcu, a ona je postala pravomoćna. Mladić je priznao prekršaj, a sud mu je izrekao kaznu nižu od zakonskog minimuma koji iznosi od 500 do 5.000 eura, piše Srednja.hr.

Kako stoji u presudi, srednjoškolac do sada nije bio prekršajno kažnjavan. Trebao se sredinom lipnja 2026. pojaviti u Domu zdravlja Čakovec, no nije došao, iako mu je poziv bio uredno uručen. Zbog toga je Ministarstvo obrane podnijelo optužni prijedlog protiv njega. Sud ga je proglasio krivim za kršenje Zakona o obrani, prema kojem se vojni obveznici moraju odazvati pozivu nadležnog područnog odjela za poslove obrane.

Prilikom određivanja kazne uzete su u obzir olakotne okolnosti, poput priznanja prekršaja i činjenice da mladić ranije nije bio kažnjavan. Kaznu od 250 eura dužan je platiti u roku od 30 dana od pravomoćnosti presude.

Ministarstvo obrane na upit o broju oboljelih na obuci odgovorilo je da su u svakoj vojarni ambulante te da su liječnici dostupni 24 sata dnevno.

Ova presuda nije jedina u proteklim tjednima. Općinski prekršajni sud u Zagrebu donio je nekoliko nepravomoćnih presuda u sličnim slučajevima. U jednom slučaju, 19-godišnjak se nije pojavio na zdravstvenom pregledu zakazanom za kraj svibnja. U svojoj obrani priznao je prekršaj, objasnivši da je prethodne noći s majkom i bakom doputovao s putovanja te je prespavao termin. Kontaktirao je nadležni ured za obranu čim je shvatio što se dogodilo, no rečeno mu je da može pristupiti pregledu samo ako se pojavi u roku od pet minuta.

Sud je uzeo u obzir njegovo priznanje i raniju nekažnjavanost te mu izrekao novčanu kaznu od 120 eura, uz dodatnih 30 eura troškova postupka. Istoga dana, zagrebački sud kaznio je još jednog mladića rođenog 2007. godine s 120 eura zbog neodazivanja na pregled. I on je priznao prekršaj, objašnjavajući da je zakasnio jedan dan jer je zapamtio pogrešan datum.

Ministarstvo obrane priznalo je propust u slučaju bolesnog ročnika, istaknuvši da su trebali osigurati adekvatan prijevoz kući. Majka jednog od ročnika ogorčena je potezom vojske, tvrdeći da su njenog sina s temperaturom poslali kući na liječenje umjesto da ga sami odvedu u bolnicu.

U proteklim tjednima donesene su i oslobađajuće presude. Općinski prekršajni sud u Zagrebu oslobodio je mladića koji se nije pojavio na pregledu zbog toga što nikada nije zaprimio poziv. Sud je utvrdio da dostavna pošiljka nije bila potpisana od strane njega, zbog čega je oslobođen optužbe.

Još jedna oslobađajuća presuda donesena je u Zagrebu, gdje se mladiću na teret stavilo da se nije pojavio na pregledu jer je radio sezonski u trgovini na Čiovu. Sud je utvrdio da je potpis na dostavnici različit od njegovih ostalih potpisa, što je dovelo do oslobađanja od optužbe.

Ove presude ukazuju na sve veći broj slučajeva neodazivanja na vojne preglede, ali i na razlike u pristupu sudova prema mladima koji ne ispunjavaju svoje obveze.