NOVA POMOĆ

Hrvatska je Ukrajini isporučila transformatore i generatore vrijedne 5 milijuna eura

Dobro Dobrim okuplja više od 300 volontera i ima iskustvo u organizaciji humanitarne pomoći u kriznim područjima, uključujući pomoć nakon potresa na Banovini, poplava u Bosni i Hercegovini, potresa u Turskoj te na ratom pogođenim područjima Ukrajine

Hrvatska je od početka ruske invazije na Ukrajinu toj zemlji isporučila 115 transformatora i više stotina generatora, ukupne vrijednosti gotovo pet milijuna eura, namijenjenih obnovi ukrajinskog elektroenergetskog sustava, priopćila je udruga Dobro Dobrim.

Udruga je prošli tjedan organizirala nabavu i dostavu dvaju transformatora velike snage, a riječ je o donaciji Hrvatske elektroprivrede, dok je troškove prijevoza osiguralo društvo Janaf d.d, navode iz udruge. Isporuka je realizirana uz podršku veleposlanika Ukrajine u Hrvatskoj Vasyla Kyrylycha te Ministarstva vanjskih poslova RH.

HRVATSKA POSLALA POMOĆ Ukrajinska ambasada: Dragi Hrvati, neka vam se stostruko vrati sve dobro koje ste učinili
Ukrajinska ambasada: Dragi Hrvati, neka vam se stostruko vrati sve dobro koje ste učinili

"Zahvaljujući snažnoj mreži partnerskih tvrtki i vlastitom logističkom centru u Kijevu, udruga je u mogućnosti osigurati dostavu pomoći i u najudaljenija područja, uključujući mjesta uz samu bojišnicu", stoji u priopćenju. 

