Hrvatska kreće u 'najtočkastiji' slikarski projekt: Naslikajte i pošaljite svoje dalmatinere!

Kuća dalmatinskog psa, jedinstveni muzej na svijetu posvećen ovoj autohtonoj hrvatskoj pasmini, pokrenula je veliki nacionalni likovni projekt kojim želi postaviti Guinnessov rekord za najveću izložbu slika dalmatinskog psa na svijetu.

U projekt su pozvani vrtići i osnovne škole iz cijele Hrvatske, a cilj je kroz dječju kreativnost, umjetnost i ljubav prema dalmatinskom psu okupiti tisuće radova koji će biti predstavljeni na velikoj izložbi u Šibeniku 14. rujna 2026.

Organizatori projekt nazivaju 'najtočkastijim' slikarskim pothvatom u Hrvatskoj, a sudjelovanje je otvoreno svim predškolskim i školskim ustanovama. Djeca trebaju izraditi likovne radove na temu dalmatinskog psa na platnima dimenzija približno 35 x 50 centimetara.

Šibenik: Otvorenje Ku?e dalmatinskog psa, mjestu posve?enom svjetski poznatom psu iz Dalmacije | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Radovi moraju biti ručno izrađeni slikarskim tehnikama, uz korištenje boje u bilo kojem obliku nanošenja – kistom, flomasterom, markerom, špatulom, pastelom ili drugim slikarskim metodama. Organizatori napominju kako tehnike poput olovke, kolaža i drugih neslikarskih postupaka nisu dopuštene.

Na svakom radu obavezno mora biti prikazan jedan ili više dalmatinskih pasa, dok je ostatak motiva prepušten dječjoj mašti i kreativnosti.

Radove je potrebno poslati najkasnije do 10. lipnja 2026. na adresu: Hearth thinking&doing, Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb.

Svi pristigli radovi bit će izloženi u Šibeniku tijekom pokušaja obaranja Guinnessova rekorda, a stručni žiri sastavljen od profesora likovne kulture odabrat će i nagraditi najkreativnije radove.

Cilj projekta je povezati vrtiće, škole, djecu, umjetnost i kulturnu baštinu kroz simbol dalmatinskog psa – pasmine koja je snažno povezana s hrvatskim identitetom i prepoznatljiva diljem svijeta.

Detalji natječaja, pravila sudjelovanja, prijavnica i suglasnost dostupni su na službenoj stranici natječaja.