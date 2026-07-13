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Hrvatska Lutrija dijeli 63 tisuće eura udrugama iz Domovinskog rata: Evo tko se može prijaviti

Piše HINA,
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Hrvatska Lutrija dijeli 63 tisuće eura udrugama iz Domovinskog rata: Evo tko se može prijaviti
U skladu s odlukom Stožera civilne zaštite Hrvatska poštanska banka i Hrvatska lutrija više nemaju obvezu provjere covid potvrda | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Cilj natječaja je podržati projekte koji čuvaju sjećanje na Domovinski rat, educiraju mlade i štite povijesnu građu

Hrvatska Lutrija pozvala je u ponedjeljak udruge iz Domovinskog rata da se prijave na 63. 000 eura vrijedan natječaj čiji je cilj poduprijeti projekte koji doprinose obilježavanju važnih obljetnica iz Domovinskog rata, promicanju istine o tom ratu, edukaciji mladih o njegovim vrijednostima. Natječajem se, također, želi poduprijeti projekte koji doprinose dokumentiranju i zaštiti povijesne građe. Predviđena je dodjela sredstava za do tri udruge u svakoj županiji i Gradu Zagrebu, a pojedina udruga može ostvariti potporu u iznosu do 1.000 eura.

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Smjernice za podnositelje prijava i cjelokupna natječajna dokumentacija dostupne su na službenoj mrežnoj stranici Hrvatske Lutrije https://www.lutrija.hr/hl/natjecaj-udruge-domovinskog-rata, priopćila je Hrvatska lutrija. 

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