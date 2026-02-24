Guterres: Rat u Ukrajini mrlja je na našoj kolektivnoj savjesti

Četiri godine nakon ruske invazije na Ukrajinu, glavni tajnik UN-a Antonio Guterres rekao je da tamošnji rat ostaje "mrlja na našoj kolektivnoj savjesti" te je ponovio poziv na hitan prekid vatre.

U obraćanju na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u povodu obilježavanja četvrte godišnjice ruske invazije, Guterres je pohvalio napore Sjedinjenih Država i drugih strana usmjerene na okončanje rata, ali je naglasio da su potrebne konkretne mjere za deeskalaciju i stvaranje prostora za diplomaciju.

Osvrnuvši se na rusku invaziju, Guterres je rekao: "Svjedočimo nizu popratnih posljedica ovog očiglednog kršenja međunarodnog prava."

Naveo je da je od početka rata u Ukrajini ubijeno više od 15.000 civila, dok ih je preko 41.000 ranjeno. Među ubijenima ili ranjenima nalazi se 3200 djece.

Guterresove riječi u njegovo je ime pročitala podtajnica UN-a za izgradnju mira Rosemary DiCarlo.

Guterres je upozorio da su borbe izravan rizik za siguran i zaštićen rad ukrajinskih nuklearnih postrojenja te poručio: "Ova nesavjesna igra nuklearnog ruleta mora odmah prestati."

Pozvao je države članice UN-a da u punom iznosu financiraju humanitarnu pomoć te poručio da svako rješenje rata mora podržavati suverenitet, neovisnost i teritorijalni integritet Ukrajine unutar njezinih međunarodno priznatih granica.

"Dosta je smrti. Dosta je razaranja. Dosta je uništenih života i razorenih budućnosti", naglasio je.

"Vrijeme je za hitan, potpun i bezuvjetan prekid vatre – što je prvi korak prema pravednom miru koji spašava živote i prekida beskrajnu patnju."