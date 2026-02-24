Obavijesti

'NEMA VEZE S RUSIJOM'

SAD oštro upozorio Ukrajinu

Piše HINA,
Ukrajinska veleposlanica Olha Stefanišina potvrdila da je State Department reagirao jer su napadi utjecali na američke gospodarske interese u Kazahstanu

Ukrajinska vlada nedavno je primila formalnu, službenu poruku od američkog State Departmenta nakon što su ukrajinski napadi na rusku luku Novorosijsk utjecali na američke interese u Kazahstanu, rekla je u utorak ukrajinska veleposlanica u SAD-u Olha Stefanišina.

Većina kazahstanske nafte šalje se u Novorosijsk radi izvoza.

Stefanišina, govoreći na četvrtu godišnjicu ruske invazije punog razmjera 24. veljače 2022., odbila je iznijeti pojedinosti o formalnoj diplomatskoj poruci State Departmenta, ali je rekla da je fokus bio na napadima koji utječu na američke interese, a ne na zaustavljanju napada na rusku energetsku infrastrukturu.

"Iz State Departmenta smo čuli da bismo se trebali suzdržati od... napada na američke interese", rekla je novinarima.

"Ovo obraćanje nije bilo povezano s poticanjem Ukrajine da se suzdrži od napada na rusku vojnu i energetsku infrastrukturu. Bilo je povezano s činjenicom da je tamo pogođen američki gospodarski interes."

Rekla je kako je incident jasno pokazao da Ukrajina nije uspjela uspostaviti podjednako bliske ekonomske veze sa SAD-om u desetljećima od svoje neovisnosti nakon raspada Sovjetskog Saveza, te da je odlučna to promijeniti.

Njezina dužnost veleposlanice usmjerena je na suradnju sa SAD-om radi postizanja mirovnog sporazuma, ali i na to da Ukrajina izgradi održive i dugotrajne američke ekonomske interese u Ukrajini, rekla je, dodajući da bi to njezinoj zemlji pružilo jedno od najmoćnijih sigurnosnih jamstava.

Dvodnevni mirovni pregovori u Ženevi između Ukrajine i Rusije prošlog tjedna nisu donijeli napredak.

