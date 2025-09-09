Obavijesti

News

Komentari 22
VELIKA PROMJENA VREMENA

Hrvatska na udaru nevremena i kiše: Upalili crveni alarm za dio zemlje, evo što nas čeka sutra...

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 4 min
Hrvatska na udaru nevremena i kiše: Upalili crveni alarm za dio zemlje, evo što nas čeka sutra...
7
Foto: DHMZ

Prema prognozama DHMZ-a, lokalno su mogući pljuskovi praćenim grmljavinom, osobito na Jadranu i predjelima uz njega gdje će biti obilni

Iz smjera sjeverne Italije prema Istri stiže kišni oblak koji će glavninom u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj te osobito na sjevernom Jadranu donijeti pljuskove s grmljavinom. Izraženiji i jači bit će tijekom večeri, ponajprije u Istri.

Kako su prognozirali meteorolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, u utorak je bilo djelomice sunčano, uz postupan porast naoblake sa zapada, dok su najviše dnevne temperature bile između 25 i 30 °C. Puhao je slab do umjeren jugozapadni vjetar, a na Jadranu većinom umjereno jugo.

Foto: rainalarm

Umjereno do pretežno oblačno s mjestimičnom kišom, češćom u drugom dijelu dana bit će u srijedu. Prema prognozama, lokalno su mogući pljuskovi praćenim grmljavinom, osobito na Jadranu i predjelima uz njega gdje će biti obilni. Ponegdje je vrlo vjerojatno i grmljavinsko nevrijeme. Najmanje kiše past će na istoku zemlje.

Zapuhat će umjeren jugoistočni i južni vjetar, ponegdje na udare i jak, posebice u gorju. Na Jadranu jako i olujno jugo te južni vjetar. Navečer će na sjevernom Jadranu pa onda i u unutrašnjosti vjetar okretati na jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24 °C. Najviša dnevna između 20 i 25 °C, na istoku i jugu malo viša.

Foto: DHMZ

Na snazi je i crveni meteoalarm za područje Istre i Kvarnera, i to zbog mjestimice jakog i olujnog juga prema večeri koje će okrenuti na južni i jugozapadni vjetar, s najjačim udarima i do 65 kilometara na sat. Osim toga, očekuje se mjestimice obilna oborina, s 90 milimetara po metru kvadratnom. Lokalno je vjerojatno grmljavinsko nevrijeme.

I ostatak Hrvatske je pod meteoalarmom, s izuzetkom krajnjeg istoka, odnosno Osječke regije. Crveni alarm označava izuzetno opasno, narančasti opasno, a žuti potencijalno opasno vrijeme.

Foto: DHMZ

Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda objavili su i posebno priopćenje, u kojem upozoravaju na naglu destabilizaciju vremena.

- Atmosfera će se tijekom utorka, 9. rujna sve jače destabilizirati. U srijedu, 10. rujna te u prvom dijelu četvrtka, 11. rujna, uglavnom na Jadranu i krajevima uz njega bit će obilne oborine uz opasnost od bujičnih i urbanih poplava, a lokalno je vrlo vjerojatno i grmljavinsko nevrijeme. Obilniji pljuskovi uz grmljavinu očekuju se mjestimice i u unutrašnjosti. Na moru će povremeno puhati jako jugo, a moguća je i pojava pijavica. Potkraj četvrtka te u petak, 12. rujna postupno razvedravanje.

Sinoptička situacija

Intenzivne vremenske pojave koje se očekuju posljedica su dotoka sve vlažnijeg i nestabilnijeg zraka na prednjoj strani izražene doline koja se približava našim krajevima (Animacija 1).

Foto: DHMZ

Pritom se u zapadnom Sredozemlju formira plitka ciklona koja će se u srijedu premjestiti u sjeverni Jadran uz advekciju značajne količine vlažnog zraka. Uz to dolazi do stvaranja plitke ciklone i u Genovskom zaljevu, a pripadni frontalni poremećaj preko naših krajeva prelazi u prvom dijelu četvrtka što dodatno pogoduje nastanku izraženih nestabilnosti (Slika 1).

Foto: DHMZ

Obilna kiša, grmljavinsko nevrijeme, bujične i urbane poplave, jako jugo

Izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom može biti već u utorak navečer na sjevernom Jadranu, osobito u Istri. Srijeda i prvi dio četvrtka potom posvuda vrlo nestabilni uz mjestimičnu kišu, lokalno i intenzivne pljuskove praćene grmljavinom.

Osobito na Jadranu i krajevima uz njega očekuje se obilna oborina u relativno kratkom vremenu, lokalno i više od 100 l/m2 uz mogućnost urbanih i bujičnih poplava, najprije na sjevernom dijelu, a od srijede poslijepodne i u Dalmaciji (Slika 2). Pritom je vrlo vjerojatno grmljavinsko nevrijeme, prolazno moguće i uz olujan vjetar. Na moru su moguće i pijavice. Obilnije kiše, mjestimice i grmljavine bit će i u unutrašnjosti.

Foto: DHMZ

Na Jadranu će, osobito u srijedu puhati jako, ponegdje i olujno jugo i južni vjetar (srednja brzina vjetra od 40 do 70 km/h), a uz premještanje frontalnog poremećaja okrenut će na jugozapadnjak te sjeverozapadnjak. Udari vjetra lokalno mogu biti i oko 100 km/h (Slika 3).

Foto: DHMZ

U četvrtak prema večeri te osobito tijekom petka postupno smirivanje i razvedravanje.

Pratiti upozorenja i prognoze te postupati prema preporukama nadležnih službi

Na snazi su upozorenja za grmljavinsko nevrijeme, obilnu oborinu i olujan vjetar. Građane pozivamo na oprez i podsjećamo da se nijedna razina upozorenja ne smije podcijeniti. Preporučujemo redovito praćenje prognoza i upozorenja na mrežnoj stranici meteo.hr, gdje ih prognostičari DHMZ-a ažuriraju prema razvoju vremenske situacije. Budući da se razine upozorenja mogu mijenjati, važno ih je tijekom ovako nestabilnih dana provjeravati više puta dnevno. Postupajte prema uputama nadležnih službi i svoje aktivnosti prilagodite vremenskim uvjetima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 22
Slagalica strave u Splitu: Nakon 13 godina policija otkrila tko je bio raskomadani leš sa Zente
RIJEŠILI MISTERIJ

Slagalica strave u Splitu: Nakon 13 godina policija otkrila tko je bio raskomadani leš sa Zente

U jesen 2012. godine na Zenti je pronađeno raskomadano tijelo, a sve do sada nije se znalo o kome se radi. Policija je provjeravala osobnu koja je davno istekla te su otkrili identitet leša
Izraelska vojska napala Katar! Hrvatski veleposlanik: Sve smo Hrvate upozorili da se sklone...
IZ MINUTE U MINUTU

Izraelska vojska napala Katar! Hrvatski veleposlanik: Sve smo Hrvate upozorili da se sklone...

O udaru na Dohu oglasila se i izraelska vojska, ne spominju Katar, ali s više strana stiže potvrda kako oni stoje iza napada.
Šokantan video iz Zagreba! Divljak skoro pregazio ženu na pješačkom! Policija ima snimku
NEVJEROJATNO

Šokantan video iz Zagreba! Divljak skoro pregazio ženu na pješačkom! Policija ima snimku

U retrovizoru sam vidio kako i dalje divlja, pretjecao je po punoj liniji. Da nisam potrubio gosođi, ovaj divljak bi je pokupio. Čovjek je za zatvor, ispričao nam je čitatelj koji je snimio video

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025