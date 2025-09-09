Hrvatska na udaru nevremena i kiše: Upalili crveni alarm za dio zemlje, evo što nas čeka sutra...

Iz smjera sjeverne Italije prema Istri stiže kišni oblak koji će glavninom u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj te osobito na sjevernom Jadranu donijeti pljuskove s grmljavinom. Izraženiji i jači bit će tijekom večeri, ponajprije u Istri.

Kako su prognozirali meteorolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, u utorak je bilo djelomice sunčano, uz postupan porast naoblake sa zapada, dok su najviše dnevne temperature bile između 25 i 30 °C. Puhao je slab do umjeren jugozapadni vjetar, a na Jadranu većinom umjereno jugo.

Foto: rainalarm

Umjereno do pretežno oblačno s mjestimičnom kišom, češćom u drugom dijelu dana bit će u srijedu. Prema prognozama, lokalno su mogući pljuskovi praćenim grmljavinom, osobito na Jadranu i predjelima uz njega gdje će biti obilni. Ponegdje je vrlo vjerojatno i grmljavinsko nevrijeme. Najmanje kiše past će na istoku zemlje.

Zapuhat će umjeren jugoistočni i južni vjetar, ponegdje na udare i jak, posebice u gorju. Na Jadranu jako i olujno jugo te južni vjetar. Navečer će na sjevernom Jadranu pa onda i u unutrašnjosti vjetar okretati na jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24 °C. Najviša dnevna između 20 i 25 °C, na istoku i jugu malo viša.

Foto: DHMZ

Na snazi je i crveni meteoalarm za područje Istre i Kvarnera, i to zbog mjestimice jakog i olujnog juga prema večeri koje će okrenuti na južni i jugozapadni vjetar, s najjačim udarima i do 65 kilometara na sat. Osim toga, očekuje se mjestimice obilna oborina, s 90 milimetara po metru kvadratnom. Lokalno je vjerojatno grmljavinsko nevrijeme.

I ostatak Hrvatske je pod meteoalarmom, s izuzetkom krajnjeg istoka, odnosno Osječke regije. Crveni alarm označava izuzetno opasno, narančasti opasno, a žuti potencijalno opasno vrijeme.

Foto: DHMZ

Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda objavili su i posebno priopćenje, u kojem upozoravaju na naglu destabilizaciju vremena.

- Atmosfera će se tijekom utorka, 9. rujna sve jače destabilizirati. U srijedu, 10. rujna te u prvom dijelu četvrtka, 11. rujna, uglavnom na Jadranu i krajevima uz njega bit će obilne oborine uz opasnost od bujičnih i urbanih poplava, a lokalno je vrlo vjerojatno i grmljavinsko nevrijeme. Obilniji pljuskovi uz grmljavinu očekuju se mjestimice i u unutrašnjosti. Na moru će povremeno puhati jako jugo, a moguća je i pojava pijavica. Potkraj četvrtka te u petak, 12. rujna postupno razvedravanje.

Sinoptička situacija

Intenzivne vremenske pojave koje se očekuju posljedica su dotoka sve vlažnijeg i nestabilnijeg zraka na prednjoj strani izražene doline koja se približava našim krajevima (Animacija 1).

Foto: DHMZ

Pritom se u zapadnom Sredozemlju formira plitka ciklona koja će se u srijedu premjestiti u sjeverni Jadran uz advekciju značajne količine vlažnog zraka. Uz to dolazi do stvaranja plitke ciklone i u Genovskom zaljevu, a pripadni frontalni poremećaj preko naših krajeva prelazi u prvom dijelu četvrtka što dodatno pogoduje nastanku izraženih nestabilnosti (Slika 1).

Foto: DHMZ

Obilna kiša, grmljavinsko nevrijeme, bujične i urbane poplave, jako jugo

Izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom može biti već u utorak navečer na sjevernom Jadranu, osobito u Istri. Srijeda i prvi dio četvrtka potom posvuda vrlo nestabilni uz mjestimičnu kišu, lokalno i intenzivne pljuskove praćene grmljavinom.

Osobito na Jadranu i krajevima uz njega očekuje se obilna oborina u relativno kratkom vremenu, lokalno i više od 100 l/m2 uz mogućnost urbanih i bujičnih poplava, najprije na sjevernom dijelu, a od srijede poslijepodne i u Dalmaciji (Slika 2). Pritom je vrlo vjerojatno grmljavinsko nevrijeme, prolazno moguće i uz olujan vjetar. Na moru su moguće i pijavice. Obilnije kiše, mjestimice i grmljavine bit će i u unutrašnjosti.

Foto: DHMZ

Na Jadranu će, osobito u srijedu puhati jako, ponegdje i olujno jugo i južni vjetar (srednja brzina vjetra od 40 do 70 km/h), a uz premještanje frontalnog poremećaja okrenut će na jugozapadnjak te sjeverozapadnjak. Udari vjetra lokalno mogu biti i oko 100 km/h (Slika 3).

Foto: DHMZ

U četvrtak prema večeri te osobito tijekom petka postupno smirivanje i razvedravanje.

Pratiti upozorenja i prognoze te postupati prema preporukama nadležnih službi

Na snazi su upozorenja za grmljavinsko nevrijeme, obilnu oborinu i olujan vjetar. Građane pozivamo na oprez i podsjećamo da se nijedna razina upozorenja ne smije podcijeniti. Preporučujemo redovito praćenje prognoza i upozorenja na mrežnoj stranici meteo.hr, gdje ih prognostičari DHMZ-a ažuriraju prema razvoju vremenske situacije. Budući da se razine upozorenja mogu mijenjati, važno ih je tijekom ovako nestabilnih dana provjeravati više puta dnevno. Postupajte prema uputama nadležnih službi i svoje aktivnosti prilagodite vremenskim uvjetima.