Hrvatska nije priznala Palestinu

Piše Filip Sulimanec,
Zagreb: Sabor tjedni rad zavrsio glasovanjem | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

56 saborskih zastupnik uputilo je zajedničko pismo predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću. Od njega traže da Hrvatska što prije prizna Palestinu te da suspendira izvoz oružja Izraelu zbog, kako navode, humanitarne katastrofe u Gazi.

Hrvatski Sabor danas je glasao o priznanju države Palestine. Glasala su 121 zastupnika, 44 su bila za, 4 suzdržana i 73 protiv. 56 saborskih zastupnik uputilo je zajedničko pismo predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću. Od njega traže da Hrvatska što prije prizna Palestinu te da suspendira izvoz oružja Izraelu zbog, kako navode, humanitarne katastrofe u Gazi.

U pismu ističu da bi priznanje bilo važan simbolički čin i potvrda hrvatske predanosti rješenju o dvije države, koje međunarodna zajednica godinama zagovara kao put prema trajnom miru na Bliskom istoku.

(NE)PRIZNANJE Palestinska država dobiva zamah, ali EU i dalje podijeljen
Palestinska država dobiva zamah, ali EU i dalje podijeljen

Pismo su potpisali svi zastupnici SDP-a (36), Možemo! (10) i IDS-a (2). Potpis su dale i zastupnice SDSS-a Dragana Jeckov i Anja Šimpraga, Anka Mrak Taritaš (GLAS), Dalija Orešković (DOSIP) i Marijana Puljak (Centar). Među potpisnicima su i Krešimir Beljak (HSS), Dubravko Bilić (Nezavisna platforma Sjever) te Miro Bulj (Most).

 - Pozivamo sve zastupnice i zastupnike da podrže naše prijedloge i natjeraju Vladu RH da poduzme odlučne korake kako bi doprinijela zaustavljanju genocida, prekidu vatre i propuštanju humanitarne pomoći u Gazu - priopćili su iz Možemo!

Prosvjed

Zagreb: Propalestinski prosvjed ispred Sabora | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Za vrijeme glasovanja ispred Sabora održavao se propalestinski prosvjed. Propalestinski prosvjedi tresu cijeli svijet, ipak očigledno u Hrvatskoj i dalje ne postoji politička klima u kojoj bi Palestina dobila svoje priznanje. 

Zagreb: Propalestinski prosvjed ispred Sabora | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Podsjećamo, Slovenija je priznala Palestinu, a premijera Netanyahua, ministra financija Bezalela Smotriča i ministra sigurnosti Itamara Ben-Gvira proglasila personama non grata.

