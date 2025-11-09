Obavijesti

Hrvatska nije zemlja fašista i crnokošuljaša. Niti će ikad biti

Hrvatska nije zemlja fašista i crnokošuljaša. Niti će ikad biti
Ekstremiste pod hitno treba ušutkati i sankcionirati te na vrijeme zaustaviti virus fašizma efikasnim mjerama

Proteklih se dana onaj normalan, čovječni i zdravorazumski dio Hrvatske crvenio od srama. U nevjerici, osupnuti i zapanjeni, gledali smo kako mladost odjevena u crno tjera i vrijeđa djecu i starce, prijeti klanjem i ubijanjem ljudima srpske nacionalnosti, oživljava mračne duhove prošlosti za koje već desetljećima govorimo “ne ponovilo se”. No ponavlja se.

FOTO Gotov prosvjed na Rivi: Torcidaši su došli pred zgradu suda i urlali 'Za dom spremni'
OKUPILI SE U SPLITU

FOTO Gotov prosvjed na Rivi: Torcidaši su došli pred zgradu suda i urlali 'Za dom spremni'

Tomislav Šuta, gradonačelnik Splita, dozvolio je Torcidi prosvjed na splitskoj Rivi u 11 sati. Oni žele pružiti podršku uhićenima zbog incidenta na Blatinama, gdje su maskirani huligani prekinuli večer srpskog folklora
Stručnjak za 24sata: Policija bi pogriješila da je ovdje išla na silu. Šteta bi bila daleko veća
INCIDENT U ZAGREBU

Stručnjak za 24sata: Policija bi pogriješila da je ovdje išla na silu. Šteta bi bila daleko veća

Prvo pravilo policijskog postupanja je ne odgovoriti primjenom određenih sredstava koje bi prouzročilo veću štetu od one koja je mogla uslijediti, kaže stručnjak za sigurnost Tonći Prodan
Pogledajte scene pred sudom i što je sve Torcida skandirala!
PROSVJED U SPLITU

Pogledajte scene pred sudom i što je sve Torcida skandirala!

SPLIT Torcida je prosvjedovala zbog uhićenja maskiranih muškaraca koji su upali na Dane srpske kulture u Gradskom kotaru Blatine. Nakon Rive krenuli su prema sudu uz urlanje 'za dom spremni'. Policija je rekla da je sve prošlo bez incidenata, ali i da su sve snimili i da će sve biti obrađeno.

