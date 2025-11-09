Ekstremiste pod hitno treba ušutkati i sankcionirati te na vrijeme zaustaviti virus fašizma efikasnim mjerama
Hrvatska nije zemlja fašista i crnokošuljaša. Niti će ikad biti
Proteklih se dana onaj normalan, čovječni i zdravorazumski dio Hrvatske crvenio od srama. U nevjerici, osupnuti i zapanjeni, gledali smo kako mladost odjevena u crno tjera i vrijeđa djecu i starce, prijeti klanjem i ubijanjem ljudima srpske nacionalnosti, oživljava mračne duhove prošlosti za koje već desetljećima govorimo “ne ponovilo se”. No ponavlja se.
