Hrvatska općina je raj za mlade obitelji: 'Imamo više beba nego lani, svima smo dali kupone...'

Kad sve zbrojimo, ispadamo vrlo privlačni za mlade obitelji i mislimo da će se taj trend i nastaviti, rekao nam je Nikola Novak, načelnik Općine Nedelišće, jedne od većih u cijelome Međimurju. Novorođenčad upravo iz te općine dobila je po 300 eura, koje njihovi roditelji mogu iskoristiti za razne potrepštine, od nabave pelena, dječje hrane, igračaka i slično.

- Ovo je treća podjela ove godine. Nama se građani javljaju na javni poziv, koji je zapravo stalno otvoren. Moraju zadovoljavati određene uvjete, a to je da su oba roditelja i dijete prijavljeni na području naše općine. Primjerice, ako je majka prijavljena u našoj općini, a otac nije, on to može naknadno napraviti pa onda podnijeti zahtjev. Zahtjeve primamo cijelo vrijeme, a tri-četiri puta godišnje imamo svečanu podjelu tih kupona, na koje dođu roditelji s djecom ili bez njih. Te kupone mogu potrošiti u jednoj od odabranih trgovina - pojasnio nam je načelnik Novak.

Tijekom prošle godine u toj su općini dodijelili 73 kupona, a ove godine samo do 25. listopada dodijelili su 92 bona.

- Ove godine ih je više. Premašili smo prošlogodišnji broj što mi je jako drago - pohvalio se načelnik, koji očekuje kako će do kraja ove godine taj broj biti troznamenkast.

- Imamo niz mjera, vezano uz vrtić, smještaj za prvo dijete iznosi 50 eura, a za drugo i svako sljedeće je besplatan. To je u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, čini mi se, najpovoljnija cijena. Imamo poticaje za rušenje, kupnju ili adaptaciju nekretnina, pri čemu se mladi do 45 godina mogu javiti za poticaj od 5000 eura. Sufinanciramo kamate na stambene kredite, to nam je novo, svi koji imaju stambeni kredit uzet nakon 1. 1. 2023. godine, nakon što je počela rasti kamatna stopa, mogu se prijaviti i općina sufinancira pola kamate, i to pet godina - istaknuo je načelnik ove međimurske općine, koja prema podacima sa zadnjeg popisa stanovništva ima malo više od 11.000 stanovnika.

Načelnik priznaje i kako se u zadnjih 10-15 godina mnogo mladih obitelji iselilo iz njihove općine zbog raznih razloga, od dvosmjenske nastave u školama pa do nedostatka građevinskog zemljišta.

- Ova mjera s bonovima nije neka demografska mjera, više je pomoć, ali kad se iskombinira s ostalim mjerama, to je OK. Koliko vidimo, imali smo u proteklih godinu dana više zahtjeva za gradnju, mislim da se to kreće u dobrom smjeru, da nam se mladi više neće seliti u druge općine - rekao je načelnik.

Dodao je i kako je općina kojoj je na čelu ove godine otvorila i tri jasličke skupine u Dunjkovcu, a predviđaju i dogradnju jasličkih skupina u vrtiću Zvončić.