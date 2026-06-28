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SNAŽAN TOPLINSKI VAL

Hrvatska pod crvenim alarmom zbog vrućine. Bit će i do 40 °C: 'Prijeti nam snažno nevrijeme'

Piše 24sata,
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Hrvatska pod crvenim alarmom zbog vrućine. Bit će i do 40 °C: 'Prijeti nam snažno nevrijeme'
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Split: 34 stupnja Celzijevih mnoge su Splićane natjerali na plaže | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Za ponedjeljak je gotovo cijela Hrvatska pod crvenim upozorenjem zbog toplinskog vala. Očekuju se ekstremno visoke temperature

Ponedjeljak donosi nove ekstremne vrućine. Gotovo cijela Hrvatska pod crvenim je upozorenjem zbog toplinskog vala, a temperature će dosegnuti i 40 °C. Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, u većini predjela prevladavat će sunčano vrijeme, a bit će uglavnom vrlo vruće. Na kopnu se tijekom dana očekuje lokalni razvoj oblaka, a u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije mogući su izraženiji pljuskovi s grmljavinom te prolazno jakim vjetrom.

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Osijek: Velika temperature je natjerala građane da potraže rashlađenje na Dravi Osijek: Velika temperature je natjerala građane da potraže rashlađenje na Dravi Osijek: Velika temperature je natjerala građane da potraže rashlađenje na Dravi
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Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Vjetar će na kopnu biti većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu će ujutro puhati burin, dok će sredinom dana i poslijepodne zapuhati umjeren jugoistočni i južni vjetar, a na sjevernom Jadranu jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura bit će između 17 i 22 °C, na obali i otocima od 24 do 28 °C. Najviša dnevna temperatura uglavnom će se kretati od 34 do 39 °C.

Osijek: Velika temperature je natjerala građane da potraže rashlađenje na Dravi
Osijek: Velika temperature je natjerala građane da potraže rashlađenje na Dravi | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Za ponedjeljak je gotovo cijela Hrvatska pod crvenim upozorenjem zbog toplinskog vala. Najviši stupanj upozorenja na snazi je za osječku, zagrebačku, karlovačku, kninsku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju, dok je za gospićku regiju izdano narančasto upozorenje.

- Očekuju se ekstremno visoke temperature. Zaštitite sebe, djecu i starije. Postupajte prema savjetima danima od strane nadležnih tijela. Mogući su kvarovi na pojedinim infrastrukturama - upozoravaju iz DHMZ-a.

Foto: DHMZ

Meteorolog Krunoslav Mikec gostovao je na HTV-u, gdje je otkrio da će 1. srpnja početi prestanak iznimnih vrućina, no upozorio je da će promjenu vremena vjerojatno pratiti i vrlo burni atmosferski procesi. 

- Od srijede nadalje temperatura će se sniziti. Ne radi se o osvježenju koje bi donijelo ispodprosječne vrijednosti, nego o temperaturama primjerenijima početku srpnja. U procesu promjene vremena moguća su i nevremena - rekao je.

Foto: DHMZ

Zbog snažno zagrijane atmosfere bit će mnogo energije za razvoj grmljavinskih nevremena, ponajprije u unutrašnjosti zemlje u srijedu poslijepodne i navečer, ali ponegdje i na moru, otkrio je. Govoreći o klimatskim promjenama, istaknuo je kako su sve češći, dugotrajniji i izraženiji toplinski valovi ono na što znanstvenici već godinama upozoravaju.

Foto: DHMZ

- Rušeni su temperaturni rekordi na brojnim mjestima u Europi. Kod nas još nisu, osim ponegdje, iako nije isključeno da će biti oboreni rekordi za lipanj. To je nešto s čime ćemo, čini se, morati živjeti i u sadašnjosti i u budućnosti - kazao je Mikec.

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