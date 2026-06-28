Hrvatska pod crvenim alarmom zbog vrućine. Bit će i do 40 °C: 'Prijeti nam snažno nevrijeme'

Ponedjeljak donosi nove ekstremne vrućine. Gotovo cijela Hrvatska pod crvenim je upozorenjem zbog toplinskog vala, a temperature će dosegnuti i 40 °C. Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, u većini predjela prevladavat će sunčano vrijeme, a bit će uglavnom vrlo vruće. Na kopnu se tijekom dana očekuje lokalni razvoj oblaka, a u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije mogući su izraženiji pljuskovi s grmljavinom te prolazno jakim vjetrom.

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Vjetar će na kopnu biti većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu će ujutro puhati burin, dok će sredinom dana i poslijepodne zapuhati umjeren jugoistočni i južni vjetar, a na sjevernom Jadranu jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura bit će između 17 i 22 °C, na obali i otocima od 24 do 28 °C. Najviša dnevna temperatura uglavnom će se kretati od 34 do 39 °C.

Osijek: Velika temperature je natjerala građane da potraže rashlađenje na Dravi | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Za ponedjeljak je gotovo cijela Hrvatska pod crvenim upozorenjem zbog toplinskog vala. Najviši stupanj upozorenja na snazi je za osječku, zagrebačku, karlovačku, kninsku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju, dok je za gospićku regiju izdano narančasto upozorenje.

- Očekuju se ekstremno visoke temperature. Zaštitite sebe, djecu i starije. Postupajte prema savjetima danima od strane nadležnih tijela. Mogući su kvarovi na pojedinim infrastrukturama - upozoravaju iz DHMZ-a.

Foto: DHMZ

Meteorolog Krunoslav Mikec gostovao je na HTV-u, gdje je otkrio da će 1. srpnja početi prestanak iznimnih vrućina, no upozorio je da će promjenu vremena vjerojatno pratiti i vrlo burni atmosferski procesi.

- Od srijede nadalje temperatura će se sniziti. Ne radi se o osvježenju koje bi donijelo ispodprosječne vrijednosti, nego o temperaturama primjerenijima početku srpnja. U procesu promjene vremena moguća su i nevremena - rekao je.

Foto: DHMZ

Zbog snažno zagrijane atmosfere bit će mnogo energije za razvoj grmljavinskih nevremena, ponajprije u unutrašnjosti zemlje u srijedu poslijepodne i navečer, ali ponegdje i na moru, otkrio je. Govoreći o klimatskim promjenama, istaknuo je kako su sve češći, dugotrajniji i izraženiji toplinski valovi ono na što znanstvenici već godinama upozoravaju.

Foto: DHMZ

- Rušeni su temperaturni rekordi na brojnim mjestima u Europi. Kod nas još nisu, osim ponegdje, iako nije isključeno da će biti oboreni rekordi za lipanj. To je nešto s čime ćemo, čini se, morati živjeti i u sadašnjosti i u budućnosti - kazao je Mikec.