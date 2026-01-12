Obavijesti

Hrvatska policija samo je prošle godine uhitila 1251 krijumčara: Nekima obećaju i 5000 eura...

Piše Helena Tkalčević,
Čitanje članka: 2 min
Hrvatska policija samo je prošle godine uhitila 1251 krijumčara: Nekima obećaju i 5000 eura...

Iako je brojka uhićenih velika, ona pada, a lani su imali i 44 posto manje postupanja prema ljudima koji su ilegalno ušli u zemlju, kažu u MUP-u

Majka mi je bolesna, otac mi je bolestan, ostao sam bez posla, sam brinem o troje djece, samo su neke od obrana krijumčara zatečenih prilikom prijevoza migranata koji su ilegalno ušli u Republiku Hrvatsku. Uglavnom je riječ o mlađim ljudima, među njima ima i mlađih punoljetnika, a u mnogo slučajeva riječ je o stranim državljanima. Prema podacima koje su sami iznijeli u obranama, iznosi koji su krijumčari trebali dobiti za prijevoz varira od 400 do 800 € po osobi koju prevoze, a ima ih kojima je obećano od 3000 do 5000 € za prijevoz više od 30 ljudi.

