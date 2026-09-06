Ministar obrane Ivan Anušić donio Naredbu o upućivanju dva protupožarna zrakoplova HRZ-a u Bosnu i Hercegovinu temeljem Odluke Vlade RH
Hrvatska poslala dva kanadera u BiH da gase veliki požar
Dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 s dvije posade pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske odletjela su danas, 6. rujna 2026., u 13:15 sati iz vojarne „Pukovnik Mirko Vukušić“ u Zemuniku na gašenje požara u Bosnu i Hercegovinu, na područje općine Prozor-Rama. Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić donio je Naredbu o upućivanju dva protupožarna zrakoplova Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u BiH, na temelju Odluke Vlade kojom se odobrava prelazak granice Republike Hrvatske pripadnicima Oružanih snaga RH radi pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara u inozemstvu.
Ovo je treći angažman pripadnika 855. protupožarne eskadrile u pružanju pomoći u gašenju požara u inozemstvu ove godine, a drugi put pomoć se pruža Bosni i Hercegovini. Još jednom se potvrdila spremnost i nezamjenjivost pripadnika Hrvatske vojske obučenih za gašenje požara, odnosno vojnih letačkih posada protupožarne eskadrile čiji je angažman neprocjenjiv u uvjetima razornih požara.
Sukladno članku 56. stavku 1. Zakona o obrani, Oružane snage Republike Hrvatske mogu prijeći granice Republike Hrvatske radi pružanja humanitarne pomoći drugoj državi na temelju odluke koju donosi Vlada Republike Hrvatske, uz prethodnu suglasnost Predsjednika Republike.
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