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ODLUKA VLADE

Hrvatska poslala dva kanadera u BiH da gase veliki požar

Piše 24sata,
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Hrvatska poslala dva kanadera u BiH da gase veliki požar
Foto: MORH
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Ministar obrane Ivan Anušić donio Naredbu o upućivanju dva protupožarna zrakoplova HRZ-a u Bosnu i Hercegovinu temeljem Odluke Vlade RH

Dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 s dvije posade pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske odletjela su danas, 6. rujna 2026., u 13:15 sati iz vojarne „Pukovnik Mirko Vukušić“ u Zemuniku na gašenje požara u Bosnu i Hercegovinu, na područje općine Prozor-Rama. Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić donio je Naredbu o upućivanju dva protupožarna zrakoplova Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u BiH, na temelju Odluke Vlade kojom se odobrava prelazak granice Republike Hrvatske pripadnicima Oružanih snaga RH radi pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara u inozemstvu.

Ovo je treći angažman pripadnika 855. protupožarne eskadrile u pružanju pomoći u gašenju požara u inozemstvu ove godine, a drugi put pomoć se pruža Bosni i Hercegovini. Još jednom se potvrdila spremnost i nezamjenjivost pripadnika Hrvatske vojske obučenih za gašenje požara, odnosno vojnih letačkih posada protupožarne eskadrile čiji je angažman neprocjenjiv u uvjetima razornih požara.

Sukladno članku 56. stavku 1. Zakona o obrani, Oružane snage Republike Hrvatske mogu prijeći granice Republike Hrvatske radi pružanja humanitarne pomoći drugoj državi na temelju odluke koju donosi Vlada Republike Hrvatske, uz prethodnu suglasnost Predsjednika Republike.

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