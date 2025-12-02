Obavijesti

News

Komentari 0
REKORD

Hrvatska pošta u ponedjeljak zaprimila 120 tisuća paketa

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatska pošta u ponedjeljak zaprimila 120 tisuća paketa
Hrvatska pošta prezentirala novi projekt Svera?un | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

U ponedjeljak 1. prosinca u Nacionalni skladišno-sortirni centar Hrvatske pošte stiglo je 120 tisuća paketa, što je dosad najveći broj pristiglih paketa u jednom danu, priopćila je u utorak Hrvatska pošta

Poštari kažu da je to vrhunac pojačanog prometa paketima započetog proteklog tjedna s crnim petkom, u kojem je u prosjeku svakog dana zaprimano više od 100 tisuća paketa. Nagli rast broja paketa najbolji je pokazatelj da je krenuo najprometniji poštanski period koji će trajati do kraja siječnja iduće godine, sa završetkom zimskih rasprodaja, kažu u pošti.

Hrvatska pošte ove godine u prosjeku zaprima više od 80 tisuća paketa dnevno, a kapaciteti tvrtke spremni su za zaprimanje i do 150 tisuća paketa u jednom danu. Prošle godine radnici Hrvatske pošte uručili su više od 17,5 milijuna paketa što predstavlja rast od 2,5 milijuna paketa u odnosu na 2023. godinu. I ove godine broj paketa nastavlja rasti, i to za 18 posto u prva tri kvartala u odnosu na rekordnu prošlu godinu.

POTROŠILI 100 MILIJUNA Crni petak ruši rekorde: Izdano preko 5 milijuna računa, evo što su Hrvati najviše kupovali!
Crni petak ruši rekorde: Izdano preko 5 milijuna računa, evo što su Hrvati najviše kupovali!

Rast broja paketa rezultat je sve brojnijih akcija i popusta koje e-trgovine nude tijekom studenog i prosinca, ali i sve većeg broja ljudi koji se okreću kupovini u e-trgovinama, kažu u pošti.

Dodaju da paketno poslovanje iz godine u godinu obara rekorde i najbolji je pokazatelj budućeg ključnog izvora prihoda poštanskog sektora.

Rast broja paketa poštari očekuju i u narednim tjednima, a pojačan promet i u siječnju. Stoga korisnicima savjetuju da pakete i poklone naruče što prije, kako bi ih mogli na vrijeme dostaviti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Preokret u slučaju ozlijeđene časne: Nema dokaza o napadu, riječ je o samoozljeđivanju?
NIJE ODMAH ZVALA SLUŽBE

Preokret u slučaju ozlijeđene časne: Nema dokaza o napadu, riječ je o samoozljeđivanju?

Časna sestra stigla je u zagrebačku bolnicu u petak oko 14:30 sati s ranama na abdomenu. Policija je odmah izašla na teren i pokrenula hitne mjere kako bi utvrdila što se točno dogodilo.
Noćna mora zagrebačke obitelji: 'Dobio sam dijete i želim kuću proširiti. Crkva kaže - ne može!'
PRAVNO ZAGORČAVANJE ŽIVOTA

Noćna mora zagrebačke obitelji: 'Dobio sam dijete i želim kuću proširiti. Crkva kaže - ne može!'

Odvjetnica Zagrebačke nadbiskupije želi i povrat kuće od 60 kvadrata u kojoj je mlada obitelj s djecom: ‘Dobili smo dijete, a ne možemo izgraditi sobu’
Zagrebačka policija o časnoj: 'Lagala je o napadu. Kupila je nož i ozlijedila samu sebe!'
OBJAVILI DETALJE

Zagrebačka policija o časnoj: 'Lagala je o napadu. Kupila je nož i ozlijedila samu sebe!'

Istraživanjem je utvrđeno da je sama sebi nanijela ozljedu nožem koji je prethodno kupila u trgovini na području Zagreba, što je tijekom postupanja i potvrđeno

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025