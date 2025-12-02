Hrvatska pošta u ponedjeljak zaprimila 120 tisuća paketa

Poštari kažu da je to vrhunac pojačanog prometa paketima započetog proteklog tjedna s crnim petkom, u kojem je u prosjeku svakog dana zaprimano više od 100 tisuća paketa. Nagli rast broja paketa najbolji je pokazatelj da je krenuo najprometniji poštanski period koji će trajati do kraja siječnja iduće godine, sa završetkom zimskih rasprodaja, kažu u pošti.

Hrvatska pošte ove godine u prosjeku zaprima više od 80 tisuća paketa dnevno, a kapaciteti tvrtke spremni su za zaprimanje i do 150 tisuća paketa u jednom danu. Prošle godine radnici Hrvatske pošte uručili su više od 17,5 milijuna paketa što predstavlja rast od 2,5 milijuna paketa u odnosu na 2023. godinu. I ove godine broj paketa nastavlja rasti, i to za 18 posto u prva tri kvartala u odnosu na rekordnu prošlu godinu.

Rast broja paketa rezultat je sve brojnijih akcija i popusta koje e-trgovine nude tijekom studenog i prosinca, ali i sve većeg broja ljudi koji se okreću kupovini u e-trgovinama, kažu u pošti.

Dodaju da paketno poslovanje iz godine u godinu obara rekorde i najbolji je pokazatelj budućeg ključnog izvora prihoda poštanskog sektora.

Rast broja paketa poštari očekuju i u narednim tjednima, a pojačan promet i u siječnju. Stoga korisnicima savjetuju da pakete i poklone naruče što prije, kako bi ih mogli na vrijeme dostaviti.