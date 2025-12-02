Crni petak ruši rekorde: Izdano preko 5 milijuna računa, Hrvati najviše kupovali robot usisavač

I dok se na društvenim mrežama svakodnevno žale na preskupe proizvode i premala primanja, realnost na blagajnama govori potpuno drugu priču. Crni petak ponovno je zapalio potrošačku atmosferu, a brojke koje stižu iz sustava fiskalizacije jasno pokazuju, kupovalo se kao da nema sutra.

Brojke od kojih se vrti u glavi

Samo prošlog petka izdano je 5.068.773 računa, a ukupna vrijednost kupovine skočila je na nevjerojatnih 106,8 milijuna eura. Prevedeno: svaki stanovnik Hrvatske potrošio je u prosjeku 27,80 eura.

U odnosu na tjedan prije, broj računa skočio je 13,2 posto, a iznos potrošnje porastao je za gotovo 15 posto. Drugim riječima, prosječan Hrvat prošlog je tjedna bio na blagajni pet do šest puta. I to je samo početak blagdanske šoping groznice.

Što se najviše kupovalo?

Ovogodišnji apsolutni šampion je robotski usisavač, koji je potukao nekad omiljene štapne modele i preuzeo tron najtraženijeg uređaja.

Odmah iza njega našli su se televizori, koji tradicionalno iskaču u prvom planu kad krenu sezonski popusti. Na trećem mjestu bez iznenađenja završile su igračke, koje već ulaze u start nove božićne navale.

Zagrebački trgovci bilježe poseban fenomen, drastičan porast prodaje pročišćivača zraka. Val interesa započeo je nakon velikog požara u Vjesniku, a vrhunac je dosegnuo upravo na Crni petak.

A sezona tek počinje. Ako je suditi po startu prosinca, trgovci mogu trljati ruke, rekordi bi se mogli nastaviti nizati iz tjedna u tjedan.