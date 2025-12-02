Obavijesti

Crni petak ruši rekorde: Izdano preko 5 milijuna računa, Hrvati najviše kupovali robot usisavač

Crni petak ruši rekorde: Izdano preko 5 milijuna računa, Hrvati najviše kupovali robot usisavač
Foto: Screenshot/Dnevnik Nove TV

Unatoč kuknjavi o niskim plaćama i visokim cijenama, blagajne su pucale po šavovima. Fiskalizirano preko pet milijuna računa u jednom danu!

I dok se na društvenim mrežama svakodnevno žale na preskupe proizvode i premala primanja, realnost na blagajnama govori potpuno drugu priču. Crni petak ponovno je zapalio potrošačku atmosferu, a brojke koje stižu iz sustava fiskalizacije jasno pokazuju, kupovalo se kao da nema sutra.

Brojke od kojih se vrti u glavi

Samo prošlog petka izdano je 5.068.773 računa, a ukupna vrijednost kupovine skočila je na nevjerojatnih 106,8 milijuna eura. Prevedeno: svaki stanovnik Hrvatske potrošio je u prosjeku 27,80 eura.

Za Crni petak trošili smo kao ludi, a sad nas čeka crna godina

U odnosu na tjedan prije, broj računa skočio je 13,2 posto, a iznos potrošnje porastao je za gotovo 15 posto. Drugim riječima, prosječan Hrvat prošlog je tjedna bio na blagajni pet do šest puta. I to je samo početak blagdanske šoping groznice.

Što se najviše kupovalo?

Ovogodišnji apsolutni šampion je robotski usisavač, koji je potukao nekad omiljene štapne modele i preuzeo tron najtraženijeg uređaja.

Odmah iza njega našli su se televizori, koji tradicionalno iskaču u prvom planu kad krenu sezonski popusti. Na trećem mjestu bez iznenađenja završile su igračke, koje već ulaze u start nove božićne navale.

Trgovci na 'Crni petak' zaradili su čak 106,8 milijuna eura

Zagrebački trgovci bilježe poseban fenomen, drastičan porast prodaje pročišćivača zraka. Val interesa započeo je nakon velikog požara u Vjesniku, a vrhunac je dosegnuo upravo na Crni petak. 

A sezona tek počinje. Ako je suditi po startu prosinca, trgovci mogu trljati ruke, rekordi bi se mogli nastaviti nizati iz tjedna u tjedan.

