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'Hrvatska, puna života'. Da, za one koji za život imaju novca

Piše Bojana Mrvoš,
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'Hrvatska, puna života'. Da, za one koji za život imaju novca
Foto: Igor Kralj / Pixsell

Prema dosadašnjim istraživanjima i kretanjima na ključnim emitivnim tržištima, potražnja je malo suzdržanija nego prethodnih godina. Moramo dodatno učvrstiti poziciju Hrvatske kao destinacije koja pruža izvrstan omjer cijene i kvalitete”, istaknuo je ministar turizma Tonči Glavina

Prvi turistički rezultati u ovoj godini vrlo su nam dobri - do kraja svibnja zabilježeno je sedam posto više noćenja u odnosu na isto razdoblje lani, broj dolazaka bio je veći za pet posto - izvijestila je Hrvatska turistička zajednica. “Pred nama je, međutim, najintenzivniji dio turističke godine, srpanj i kolovoz. Prema dosadašnjim istraživanjima i kretanjima na ključnim emitivnim tržištima, potražnja je malo suzdržanija nego prethodnih godina. Moramo dodatno učvrstiti poziciju Hrvatske kao destinacije koja pruža izvrstan omjer cijene i kvalitete”, istaknuo je ministar turizma Tonči Glavina. Da, sve smo skuplji čak i onima koji novca imaju.

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