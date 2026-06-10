Prema dosadašnjim istraživanjima i kretanjima na ključnim emitivnim tržištima, potražnja je malo suzdržanija nego prethodnih godina. Moramo dodatno učvrstiti poziciju Hrvatske kao destinacije koja pruža izvrstan omjer cijene i kvalitete”, istaknuo je ministar turizma Tonči Glavina
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'Hrvatska, puna života'. Da, za one koji za život imaju novca
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Prvi turistički rezultati u ovoj godini vrlo su nam dobri - do kraja svibnja zabilježeno je sedam posto više noćenja u odnosu na isto razdoblje lani, broj dolazaka bio je veći za pet posto - izvijestila je Hrvatska turistička zajednica. “Pred nama je, međutim, najintenzivniji dio turističke godine, srpanj i kolovoz. Prema dosadašnjim istraživanjima i kretanjima na ključnim emitivnim tržištima, potražnja je malo suzdržanija nego prethodnih godina. Moramo dodatno učvrstiti poziciju Hrvatske kao destinacije koja pruža izvrstan omjer cijene i kvalitete”, istaknuo je ministar turizma Tonči Glavina. Da, sve smo skuplji čak i onima koji novca imaju.
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