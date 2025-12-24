Ovo su najtraženije putovnice na svijetu. Evo gdje je hrvatska

Ova lista temelji se na podacima Međunarodne udruge za zračni promet (IATA) i putovnice se rangiraju prema broju destinacija koje njihovi vlasnici mogu posjetiti bez vize. Sve podatke Henley & Partners dodatno provjeravaju i ažuriraju sa svojim istraživačkim timom. Svakoj destinaciji dodjeljuje se jedan bod ako je pristup bez vize ili se ona može dobiti po dolasku. Ukupan broj bodova određuje rang, bez subjektivnih faktora poput ekonomije ili sigurnosti. Indeks se ažurira kvartalno.

Hrvatska s 184 boda dijeli sedmo mjesto sa Australijom, Češkom, Estonijom, Ujedinjenim Kraljevstvom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Kanada je, na primjer, mjesto iza.

Od 01. sije?nja 2018. zahtjev za izradu nove putovnice mo?i ?e se predati elektroni?kim putem | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Sjedinjene Američke Države su na jedanaestom mjestu sa 180 bodova.

Na prvom mjestu je sa 193 boda i dalje Singapur koji već godinama drži tron zahvaljujući snažnim diplomatskim vezama i ekonomskoj moći, što nositeljima njihove putovnice omogućuje pristup u gotovo cijeli svijet bez vize.

Druga je Južna Koreja čiji državljani bez vize mogu putovati na 190 destinacija

Sa 189 bodova na trećem mjestu je Japan.

Od četvrtog do šestog mjesta nalazi se 21 europska država i Novi Zeland.

Od zemalja iz susjedstva bolje su Slovenija i Mađarska koje dijele šesto mjesto s jednim bodom više od Hrvatske. Srbija je na 35. tom mjestu sa 137 bodova, Crna Gora na 41. sa 129 i BiH na 45. sa 123 boda.

Posljednje mjesto na listi drži Afganistan sa samo 24 boda, na pri dnu su još Jemen, Irak i Sirija.

Snaga hrvatske putovnice prema Henley Passportu kroz godine pokazuje jasan i kontinuiran uzlazni trend, posebno vidljiv nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju.

Uzlazan trend

Kada je Henley Passport započeo s objavama 2006. godine, hrvatska putovnica bila je relativno slaba u usporedbi s današnjim stanjem, a hrvatski građani imali su znatno ograničeniji broj zemalja u koje su mogli putovati bez vize.

U razdoblju prije 2013. godine, odnosno prije ulaska Hrvatske u Europsku uniju, hrvatska putovnica se uglavnom nalazila u trećoj ili četvrtoj desetini svjetske ljestvice, s pozicijama oko 35. do 40. mjesta.

Od tada članstvo u EU Hrvatskoj otvara vrata većem broju bezviznih režima i započelo vidljivo jačanje međunarodne mobilnosti hrvatskih državljana.

U godinama koje su uslijedile, snaga putovnice postupno je rasla. Već 2016. godine Hrvatska se već nalazila na 24. mjestu ljestvice, a do 2018. godine dosegla je tada najbolji rezultat, 16. mjesto na svijetu, s pristupom u 169 zemalja bez vize ili s vizom po dolasku.

Tijekom razdoblja pandemije, oko 2020. godine, došlo je do blagog pada ili stagnacije, pa se hrvatska putovnica kretala oko 20. mjesta, iako se sam broj bezviznih destinacija nije značajno smanjio. U razdoblju od 2021. do 2023. godine Hrvatska se uglavnom zadržavala između 17. i 18. mjesta, što je pokazivalo stabilnost, ali bez većih skokova.

Novi snažan pomak dogodio se nakon ulaska Hrvatske u šengenski prostor i europodručje početkom 2023. godine. Od tada hrvatska putovnica bilježi svoj povijesno najbolji plasman.

U 2024. godini ušla je među 15 najjačih putovnica svijeta, a tijekom 2025. godine dosegnula je i 'top 10' s bezviznim pristupom u više od 180 zemalja. Time se Hrvatska svrstala uz bok najjačim europskim i svjetskim putovnicama. Sedmo mjesto na kraju godine je najbolji rezultat do sada.

Podatke Henley Passport Indexa koriste, po navodima osnivača, vlade i diplomacije za praćenje vanjskih odnosa i putničkih sporazuma, turističke i međunarodne organizacije za procjenu mobilnosti, mediji i analitičari kako bi ilustrirali globalne trendove povezanosti zemalja.

Također ih koriste putnici i poslovni ljudi koji žele planirati međunarodna kretanja te investitori i konzultanti

Henley indeks je najčešće citirani globalni standard za mjerenje snage putovnica.

Autori liste naglašavaju kako oni ne mjere standard, plaće ni kvalitetu života nego samo slobodu kretanja.

Snaga putovnice pokazuje koliko je neka država povezana sa svijetom i koliko joj druge zemlje vjeruju.