Nova pravila ‘igre’: Što je to digitalna putovnica i kako će nam olakšati shopping

Sigurni smo da vam je vrlo dobro poznat onaj osjećaj kad stojite ispred ormara punog odjeće i mislite: "Nemam što odjenuti", a istodobno svijet oko nas doslovno puca po šavovima od hiperproizvodnje tekstila. E pa nije tu riječ samo o stilskoj krizi nego se nameće pitanje što se iza te silne odjeće krije?

Modni svijet, koji je desetljećima živio prema načelu "kupi, nosi, baci", sve je više na udaru ozbiljnih propitivanja: "Odakle je ovo došlo, tko je to napravio, što je unutra, koliko je štetno za planet?". Donedavno smo odgovore na ta pitanja mogli samo pretpostavljati ili, budimo iskreni, ignorirati. No dolaze nova pravila igre, a s njima i nova pojava na modnoj sceni - digitalna putovnica proizvoda. Riječ je o dokumentu koji transparentno otkriva cijelu pozadinu proizvoda koji nosite (ili općenito kupujete). A to znači da ćemo odsad kupovati pametnije, odgovornije i, što je vrlo važno - održivije.

Foto: shutterstock

Što donosi digitalna putovnica?

Digitalna putovnica nije neki futuristički gadget ili birokratski dodatak već ionako hiperbirokratiziranom životu. Ona je, ukratko, digitalni profil proizvoda koji sadrži sve važne informacije koje biste o njemu trebali znati: gdje je proizveden, od čega, koliki je njegov ugljični otisak, može li se reciklirati, koliko će trajati te, ono možda najvažnije - koliki je njegov stvarni utjecaj na okoliš. Sve to postaje dostupno u nekoliko klikova putem QR koda ili slične tehnologije, najčešće izravno s etikete proizvoda. Praktično, pametno i, vrlo uskoro, obavezno.

Foto: europarl.europa.eu

Zašto baš sad?

Zato što više nemamo luksuz zatvarati oči. Tekstilna industrija danas je među najvećim globalnim zagađivačima - stvara više emisija stakleničkih plinova nego svi međunarodni letovi i pomorski prijevoz zajedno. A uz to, bacamo nevjerojatno velike količine odjeće: prosječni Europljanin godišnje baci čak 11 kilograma tekstila. Digitalna putovnica dio je šire EU strategije za kružno gospodarstvo i održivost. Njezin cilj je jasan - smanjiti štetu, povećati transparentnost i natjerati brendove da napokon igraju pošteno.

Što će sve sadržavati?

Digitalna putovnica sadržavat će podatke poput podrijetla sirovina i zemlje proizvodnje, sastava i materijala (i koliko su reciklirani), zatim podatke o CO2 otisku i potrošnji energije/vode, smjernice za reciklažu i kraj životnog vijeka proizvoda te certifikate i oznake održivosti. Dakle, sve ono što ste oduvijek željeli znati, ali niste imali gdje pronaći.

Foto: shutterstock

Nova era shoppinga

Jednostavno rečeno, uz digitalnu putovnicu kupovat ćemo pametnije. Više nećemo birati samo po boji, veličini i cijeni nego i po tome koliko je proizvod etičan i održiv. Zvuči kao velik korak? I jest. No nemojte se bojati - digitalna putovnica ne traži od vas doktorat iz ekologije. Ona je tu da vam pojednostavi odluke. Kao "personal shopper" koji vam šapće: "Uzmi ovaj kaput, ekološki je, trajat će ti godinama i, osim za tebe, dobar je za okoliš".

Foto: shutterstock

Moda s karakterom – i savješću

Ono što digitalna putovnica zapravo omogućuje jest prelazak iz brze mode u ono što sve češće zovemo etičkom modom. To nije neka pomodna etiketa za Instagram nego konkretan pomak prema industriji koja poštuje ljude, okoliš i resurse. Etička moda znači da znamo tko je izradio našu odjeću, u kakvim uvjetima, za koju cijenu i što se događa s tim komadom kad ga više ne nosimo. Zvuči bazično? Pa zapravo i jest tako. No u svijetu u kojem su mnogi brendovi desetljećima skrivali te informacije ovakav korak je revolucionaran.

Digitalna putovnica čini tu etiku vidljivom. Ona nije tu da bi moralizirala nego kako bi vam omogućila da birate stil koji ima dobar dizajn, ali i pravu te odgovornu priču. Jer stil bez etike više jednostavno ne prolazi. Brendovi koji ne mogu dokazati svoju održivost ostat će bez vjerodostojnosti. A vi, dragi kupci, dobit ćete supermoć: birati proizvode koji ne samo da dobro izgledaju nego i čine dobro.

Foto: shutterstock

Moda 21. stoljeća

Digitalna putovnica ne znači da se morate odreći trendova. Dapače, njezino uvođenje znači da ćemo konačno moći uživati u modi bez grižnje savjesti. Dakle, kad sljedeći put krenete u shopping, pogledajte malo dalje od cijene i etikete. Jer vaša nova haljina, jakna ili tenisice možda mogu mnogo više reći - samo im treba dati glas. A digitalna putovnica upravo to čini. Jer moda više ne može biti brza i bez posljedica. Vrijeme je za pametniji stil - onaj koji stoji i vama i planetu.