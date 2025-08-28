Obavijesti

HUMANITARNA POMOĆ

Hrvatska šalje milijun eura za pomoć stanovništvu Gaze

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Pixsell/Reuters

Vlada je odluku donijela s obzirom na pogoršanje humanitarne situacije te potvrdu stanja gladi u Gazi, a polazeći od temeljnih humanitarnih načela, naglasio je ministar

Milijun eura dodatne žurne humanitarne pomoći uputit će Hrvatska u ovoj godini civilnom stanovništvu Gaze koje pati od gladi, putem Svjetskog programa za hranu (WFP), vodeće humanitarne organizacije u borbi protiv gladi i nesigurnosti hrane na globalnoj razini. Odluku o tome donijela je Vlada ne sjednici u četvrtak te za njezinu provedbu zadužila Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, a ministar Gordan Grlić Radman istaknuo je da je od početka sukoba u Gazi, Hrvatska već uputila 2,75 milijuna eura žurne humanitarne pomoći civilnom stanovništvu u ključnim sektorima kao što su zdravstvo, prehrana, pitka voda, higijena, obrazovanje i zaštita.

Vlada je odluku donijela s obzirom na pogoršanje humanitarne situacije te potvrdu stanja gladi u Gazi, a polazeći od temeljnih humanitarnih načela, naglasio je ministar. 

Globalni referentni okvir za analizu prehrambenih i nutritivnih kriza (Integrated Food Security Phase Classification - IPC), koji u svojim aktivnostima konzultiraju agencije Ujedinjenih naroda i druge međunarodne humanitarne organizacije, u izvješću objavljenom 22. kolovoza prvi put je, naime, službeno potvrdio stanje gladi u Gazi.

Vlada je donijela i odluku o preraspodjeli 13 milijuna eura unutar proračuna Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine radi pravovremenog izvršavanja ugovorenih obaveza prema dobavljačima vezanih uz troškove nastale u sanciji štete uslijed potresa iz prosinca 2020. godine na području Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke županije i Karlovačke županije.

