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Hrvatska sprema nove mjere za najopasnije bivše zatvorenike!

Piše Helena Tkalčević i Bojana Mrvoš,
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Hrvatska sprema nove mjere za najopasnije bivše zatvorenike!
Zagreb: Na ročište za istražni zatvor treba biti doveden Ivko Marić | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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Sličan sustav postoji u Njemačkoj, a njegovu je primjenu razmatrao i Europski sud za ljudska prava. Analiziramo kako bi izgledala nova ustanova, tko bi u njoj završio i koliko bi ondje mogao ostati

Riječ je o terapijskom tretmanu, a ne kazni. Sve je sukladno s načelom zakonitosti i razmjernosti i u skladu s praksom Europskog suda za ljudska prava, rekao nam je Igor Vuletić, profesor kaznenog prava s Pravnog fakulteta u Osijeku. 

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Komentari 6
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