Hrvatska tvrtka u Kopenhagenu predstavila rješenja za digitalnu transformaciju gradova

Abysalto je dokazao svoju sposobnost transformacije urbanih ekosustava kroz projekte digitalizacije usluga javnoga prijevoza u Splitu, Zagrebu, kao i digitalizaciji usluga za HAC i željeznički promet, kažu iz tvrtke

Hrvatska tehnološka tvrtka Abysalto, poznata po naprednim rješenjima u digitalizaciji javnih usluga, unapređenju mobilnosti i umjetnoj inteligenciji, sudjelovala je na međunarodno priznatoj konferenciji Future Tense u Kopenhagenu gdje je predstavila svoja rješenja i povezala se s danskim kompanijama i predstavnicima grada Kopenhagena, prioćili su iz te tvrtke.

- Abysalto je već dokazao svoju sposobnost transformacije urbanih ekosustava kroz projekte digitalizacije usluga javnoga prijevoza u Splitu, Zagrebu, kao i digitalizaciji usluga za HAC i željeznički promet. Njihova rješenja, poput eTicketinga, mobilnih aplikacija za javni prijevoz i pametnih sustava za upravljanje javnim prijevozom omogućuju građanima jednostavan, digitalan, ali i održiv pristup gradskim uslugama - navode.

Željko Tandarić, član Uprave Abysalta, u Kopenhagenu

Na konferenciji u Kopenhagenu Abysalto je, uz globalne lidere iz područja inovacija i rješenja usmjerenih na pametne gradove, predstavio viziju “seamless city”, odnosno viziju povezanih usluga za sve građane u kojem su sve javne gradske usluge dostupne na jednom mjestu, a građani komuniciraju s gradskom upravom putem digitalnih sučelja prilagođenih različitim segmentima stanovništva.

Izlaganje pod nazivom “Seamless City Experience” bio je prilika za predstavljanje konkretnih rješenja i rezultata. Poseban fokus bio je na  SaaS platformama ASTS (Abysalto Smart Transit Solution) i SEMS (Smart Energy Management Solution) koje omogućuju multimodalni prijevoz, sustav izdavanja prijevoznih karata i pametno upravljanje energetskim resursima pomoću AI analitike.

- Abysalto aktivno razvija AI rješenja za postojeće i nove klijente, prisutni smo u Benelux regiji s ambicijom daljnje suradnje i širenja na inozemna tržišta - poručuju iz Abysalta, naglašavajući da Hrvatska ima znanje, mlade talente i konkretna rješenja koja su konkurentna na europskom tržištu.

Tijekom službenog posjeta danskoj prijestolnici, predstavnici Abysalta održali su sastanke s s danskim partnerima i predstavnicima grada Kopenhagena i Regije glavnog grada Danske (Capital Region) s ciljem razmjene znanja i uspostave suradnje na projektima digitalne mobilnosti, pametne infrastrukture i AI integracije u javne usluge.

