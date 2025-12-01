U istarskome mjestu Završju stoji toranj koji je nagnut 40 centimetara. Turista je sve više
Hrvatska u Istri ima svoj kosi toranj! 'Nagnuo se 40 cm, tome je možda kumovao i potres'
Hrvatska ima svoj kosi toranj, i to u Istri! Zvonik visine 22 metra nalazi se u Završju. Prema nekim podacima, zvonik (kosi toranj) nagnut je 40 centimetara na sjevernu stranu.
