Obavijesti

News

Komentari 0
TRAŽE DA SE PITANJE NAPOKON RIJEŠI

Hrvatska uputila uputila notu Crnoj Gori: Vratite imovinu koja je oteta hrvatskoj manjini...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatska uputila uputila notu Crnoj Gori: Vratite imovinu koja je oteta hrvatskoj manjini...
Zagreb: Zajednička konferencija za medije ministra Radmana i Gideona Sa'ara | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Bez povrata imovine, poglavlje o pristupu Europskoj uniji se neće zatvoriti. U prijevodu, Crna Gora sama sebe blokira na putu u EU.

Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova je poslalo Crnoj Gori diplomatsku notu kojom upozorava kako traži da se riješi pitanje koje je jednako važno za hrvatsku zajednicu u toj zemlji, ali i za samu Crnu Goru ako želi u Europsku uniju. Da napokon vrati imovinu koju je raznim makinacijama i čudnim upisivanjima u katastarske i druge planove tijekom agresije na Hrvatsku otela pripadnicima autohtone hrvatske manjine u toj zemlji, javlja Večernji list.

Obitelji kojima je oduzeta imovina do danas nisu primili nikakvu naknadu za oduzetu imovinu koja je u njihovim obiteljima stoljećima. 

ODALI POČAST Skandal u Crnoj Gori. Čelnici iz Hrvatske: 'Zabranili su nam snimanje kod bivšeg logora...'
Skandal u Crnoj Gori. Čelnici iz Hrvatske: 'Zabranili su nam snimanje kod bivšeg logora...'

Europska komisija je informirana o problemima i prati slučaj.  Bez povrata imovine, poglavlje o pristupu Europskoj uniji se neće zatvoriti. U prijevodu, Crna Gora sama sebe blokira na putu u EU.

Savjetnica ministra Gordana Grlića Radmana, Vanda Babić Galić, rekla je ranije Jutarnji da je ovaj slučaj ogledni primjer sustavnog pritiska i obeshrabrivanja hrvatske manjine u Crnoj Gori kroz pravosudni sustav.

OČEVID U TIJEKU VIDEO Mafijaško smaknuće u Crnoj Gori? Policija blokirala područje popularne plaže...
VIDEO Mafijaško smaknuće u Crnoj Gori? Policija blokirala područje popularne plaže...

-  Vlada Republike Hrvatske neće nijemo promatrati pljačku i kulturocid, nego će učiniti sve kako bi zaštitila prava autohtone hrvatske manjine u Crnoj Gori - poručila je...
 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Oprez, uznemirujuće! Slike s mjesta nesreće na A3: Jedan poginuli, više ozlijeđenih
UŽAS KOD LUŽANA

Oprez, uznemirujuće! Slike s mjesta nesreće na A3: Jedan poginuli, više ozlijeđenih

Jedan čovjek poginuo je u teškoj prometnoj nesreći na autocesti A3 kod mjesta Lužani u srijedu u 6.51 sati, potvrdili su iz PU brodsko-posavske
FOTO Užas na A3: Jedan mrtav u teškoj nesreći, zatvorili promet. Stigao i helikopter Hitne pomoći
POGLEDAJTE SNIMKU

FOTO Užas na A3: Jedan mrtav u teškoj nesreći, zatvorili promet. Stigao i helikopter Hitne pomoći

HAK javlja kako je prekinut promet zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Slavonski Brod zapad i Lužani (193.km) u smjeru Bregane
Istražili smo cijene domova za starije! Umirovljenici u očaju, negdje traže mjesečno i 2000 €
RASTU CIJENE

Istražili smo cijene domova za starije! Umirovljenici u očaju, negdje traže mjesečno i 2000 €

U godini dana umirovljenički su domovi poskupjeli 11,4 posto, cijene dižu najviše zbog rasta plaća zaposlenika, kako bi ih zadržali. Mjesta u domovima ima za samo tri posto umirovljenika, i to boljestojećih

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025