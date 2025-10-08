Hrvatska uputila uputila notu Crnoj Gori: Vratite imovinu koja je oteta hrvatskoj manjini...

Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova je poslalo Crnoj Gori diplomatsku notu kojom upozorava kako traži da se riješi pitanje koje je jednako važno za hrvatsku zajednicu u toj zemlji, ali i za samu Crnu Goru ako želi u Europsku uniju. Da napokon vrati imovinu koju je raznim makinacijama i čudnim upisivanjima u katastarske i druge planove tijekom agresije na Hrvatsku otela pripadnicima autohtone hrvatske manjine u toj zemlji, javlja Večernji list.

Obitelji kojima je oduzeta imovina do danas nisu primili nikakvu naknadu za oduzetu imovinu koja je u njihovim obiteljima stoljećima.

Europska komisija je informirana o problemima i prati slučaj. Bez povrata imovine, poglavlje o pristupu Europskoj uniji se neće zatvoriti. U prijevodu, Crna Gora sama sebe blokira na putu u EU.

Savjetnica ministra Gordana Grlića Radmana, Vanda Babić Galić, rekla je ranije Jutarnji da je ovaj slučaj ogledni primjer sustavnog pritiska i obeshrabrivanja hrvatske manjine u Crnoj Gori kroz pravosudni sustav.

- Vlada Republike Hrvatske neće nijemo promatrati pljačku i kulturocid, nego će učiniti sve kako bi zaštitila prava autohtone hrvatske manjine u Crnoj Gori - poručila je...

