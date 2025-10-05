VIDEO Mafijaško smaknuće u Crnoj Gori? Policija blokirala područje popularne plaže...

Obračun u Crnoj Gori šokirao je građane. Na širem području plaže Jaz u Kotoru večeras je uspostavljena potpuna policijska blokada zbog ubojstva koje se dogodilo kod obližnje plaže Trsteno. Policijske snage kontroliraju sve prilaze, a istraga je u tijeku, piše portal Dan.co.me.

Prema izvješćima s terena, policijska blokada postavljena je kod mosta na Jazu i proteže se sve do mjesta zločina, do kojeg je potrebno oko sat vremena hoda. Prolaz je, po nalogu više državne tužiteljice, zabranjen svima osim službenim osobama, uključujući i novinarske ekipe. Službenici legitimiraju sva vozila koja se nađu u blizini blokiranog područja.

Beživotno tijelo zasad neidentificiranog muškarca pronađeno je u vozilu. Prema neslužbenim informacijama, policija intenzivno radi na utvrđivanju identiteta žrtve, a provjerava se i sumnja da se radi o visokopozicioniranom članu jedne od kriminalnih skupina, što otvara mogućnost da je riječ o nastavku sukoba klanova, piše Dan.

Očevid je u tijeku, a na mjesto događaja stiglo je i pogrebno vozilo iz Tivta kako bi preuzelo tijelo ubijenog.

Iako detalji još nisu službeno potvrđeni, sve upućuje na novi mafijaški obračun, pišu Vijesti.me.

Prema informacijama iz više izvora bliskih istrazi, policija provjerava je li ovo ubojstvo nastavak dugogodišnjeg sukoba crnogorskih kriminalnih klanova, javljaju Vijesti.me.

"Tijelo muškarca pronađeno je u automobilu, a vjeruje se da je bio član jedne od kriminalnih skupina. Izvor blizak istrazi otkrio je da je na žrtvu pucano kroz vjetrobransko staklo automobila. Ovo je već drugo ubojstvo povezano s obračunima klanova koje je potreslo Kotor u posljednjih mjesec i pol dana", prenose mediji.