Hrvatska vanjska politika je kaotična i ne zna se tko je vodi

Hrvatska vanjska politika je kaotična i ne zna se tko je vodi
Milanović žustro osuđuje izraelske zločine u Gazi, kao što upadljivo prelazi preko ruskih zločina u Ukrajini, a na sličan način Plenković dosljedno osuđuje rusku agresiju i zločine u Ukrajini, ali pažljivo zaobilazi osudu izraelskih zločina u Gazi

Nova prepirka Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića o Izraelu i Palestini u povodu posjeta izraelskog ministra vanjskih poslova Zagrebu uvelike podsjeća na svađu Milanovića i Plenkovića o Rusiji i Ukrajini. Milanović žustro osuđuje izraelske zločine u Gazi, kao što upadljivo prelazi preko ruskih zločina u Ukrajini, a na sličan način Plenković dosljedno osuđuje rusku agresiju i zločine u Ukrajini, ali pažljivo zaobilazi osudu izraelskih zločina u Gazi.

