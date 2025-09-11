Milanović žustro osuđuje izraelske zločine u Gazi, kao što upadljivo prelazi preko ruskih zločina u Ukrajini, a na sličan način Plenković dosljedno osuđuje rusku agresiju i zločine u Ukrajini, ali pažljivo zaobilazi osudu izraelskih zločina u Gazi
KOMENTIRA: TOMISLAV KLAUŠKI PLUS+
Hrvatska vanjska politika je kaotična i ne zna se tko je vodi
Čitanje članka: < 1 min
Nova prepirka Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića o Izraelu i Palestini u povodu posjeta izraelskog ministra vanjskih poslova Zagrebu uvelike podsjeća na svađu Milanovića i Plenkovića o Rusiji i Ukrajini. Milanović žustro osuđuje izraelske zločine u Gazi, kao što upadljivo prelazi preko ruskih zločina u Ukrajini, a na sličan način Plenković dosljedno osuđuje rusku agresiju i zločine u Ukrajini, ali pažljivo zaobilazi osudu izraelskih zločina u Gazi.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku